【3月之星】馮允謙SoulJase漁佬收威士忌好驚喜

寰亞音樂一班歌手相聚錄影廠為音樂節目進行錄影，適逢歌手馮允謙（Jay）、SoulJase（何建曦）及樂隊Nowhere Boys鍵琴手漁佬均在同一個星期生日，故此唱片公司特別聯同一起參與節目錄影的歌手鄭欣宜（Joyce）、鄧小巧、C AllStar及Nowhere Boys其餘成員，一起為3人炮製神秘生日驚喜，同事們還投其所好特別訂造了一個日本威士忌形狀的蛋糕。

當大伙兒完成演出步入化妝間時，匿藏的同事們立即推出生日蛋糕唱起生日歌，令3個大男人感動不已，同為騷靈音樂發燒友的SoulJase及Jay別樹一格自行演繹騷靈版本生日歌。最大驚喜是同事再拿出一支真實的名貴日本威士忌作生日禮物，令兩位「飲家」SoulJase 及漁佬非常雀躍，指這是最稱心的生日禮物，Jay立即開瓶驗證說：「茶嚟嘅！」不過二人未為所動。

漁佬開心地說：「今日咁齊人好似團拜咁，冇嘢開心得過全公司咁多人，一齊切蛋糕開香檳同我哋三個慶祝，新正頭熱熱鬧鬧高高興興咁先至似過年，希望疫情快啲消失，今年大家多啲騷出！」

正日生日已有C AllStar成員在家食飯慶祝的SoulJase說：「其實我都係見到大家嘅平台貼文，先知道我哋3個『雙魚之星』嘅生日咁接近，Jay係22號、我25號，而漁佬27號，我嘅生日願望係希望可以好快同Jay打波。」在旁的釗峰即説：「人多高興啲，不如搞一個寰亞運動日啦！」