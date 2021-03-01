陳凱琳做生意為興趣　龔嘉欣壓力大搞到停經

「少婦聯盟」陳凱琳（Grace）、龔嘉欣及譚凱琪為邵氏節目《師父有請》任嘉賓，席間大談生意經，Grace透露父親一直是生意人，但未有給予女承父業的壓力，故近年投資6位數字推出自家落妝棉品牌，只是為了興趣：「生咗小朋友想多啲時間留喺屋企，又想Keep住工作個人先會醒目啲，但我真係唔叻，所以搵拍檔幫忙。（點揀拍檔？）會揀個有做開生意，仲係成功嘅，而對方話我知唔會畀呢件事衰，佢有呢個想法，令我更加有信心。」

而嘉欣近年於馬來西亞開火鍋店，表示店內所有細節也由自己包辦：「火鍋利潤好高，當地仍然有明星效應，我哋去到都幾受歡迎！但近排因為疫情實施封城，生意有影響，都好頭痕，我仲要係畀員工包食包住，難得遇到一班肯為你做嘅同事，所以守住先。」她形容感覺像流緊血，更曾因壓力大而一度停經。

至於譚凱琪曾於幾年前經營過餐廳，後來因種種因素令其無法繼續維持，最終選擇結束：「做生意真係好難，特別係管理，樓面同事話請假就請假，真係好難搞。不過如果好幫得手嘅廚師，我哋就會畀佢入股，咁樣佢會做得投入啲。」不過主持麥玲玲卻分享到自己的奇怪生意之道：「由於命格問題，我係唔可以真金白銀拎出嚟投資，好似同拍檔合股吉祥物生意，都係佢幫我代出資，我話保證一個月就會翻本，果然一個月就翻到本。」