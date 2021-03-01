日本推「免充氣拼接足球」　背後原因超暖心

為了讓偏遠地區的孩子能擁有一顆容易護理，而且不用充氣的足球，事事務所銳意設計出「拼接足球」，以日本傳統竹球為靈感，結合現代足球的外表打造而成。組件以柔軟的再生聚丙烯和彈性合成樹脂製成，赤腳踢也不成問題。為了令足球的使用年期更長，特別設計成拼湊款，即使一件配件掉落、損壞，都可以輕鬆替換，收納及運輸亦更方便，而且還可以根據自身的喜好改變配件的顏色，打造出獨一無二的足球。

為了令小朋友都可以輕鬆上手，說明書特別以繪本設計，用易於理解的插畫，讓偏遠地區的小朋友都能一睇就明，感受足球的幸福。這顆不一樣的足球暫時未推出市面，希望有更多人支持，令足球可正式見街啦！