疑曾叫同學去死　金素妍「女兒」崔藝彬捲校園欺凌風波

近日接連有韓星捲入校園欺凌事件，而在SBS話題劇《Penthouse》中飾演金素妍的女兒恩星的22歲女星崔藝彬今日就被爆曾於就讀初中時欺負同學。

聲稱曾遭霸凌的網民A某今日公開初中畢業相、學生證及成績表等作證明，並表示最近在電視劇中見到崔藝彬，直指崔藝彬在劇中發火的樣子就和她對待自己時的樣子一樣，A某指自己是於就讀中一時認識轉校生崔藝彬，當時覺得對方性格很好，便與她做朋友，但崔藝彬後來竟與自己的好朋友排擠她：「我到現在也不明白你為甚麼欺負我，我又沒有跟你同班，為了避開你而不行出走廊，你卻在我站在飲水機前時在我耳邊說『你去死吧XX呀，你為甚麼要上學？』，我之後在學校都戴着耳機。」

A某表示在看了《Penthouse》後連續幾天發噩夢，因為崔藝彬在劇中的表情、語氣和嘲笑人的表情而令勾起她的不快回憶，希望對方為當年的事跟她道歉。

而崔藝彬所屬事務所今午表示：「我們看過文章的內容後，立即向演員本人確認，得知文章中所說的跟事實有出入，基於不能單靠演員的記憶判定是非，我們也詢問過她身邊的友人，證實文章中的所有指控都不是事實。」事務所指對於散布謠言及刻意捏造失實傳聞的行為，他們將會採取法律行動追究。