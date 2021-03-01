滕麗名甚少同關詠荷聯絡：佢好Cool！

藝人陳豪、宣萱、羅子溢和滕麗名等，為《陀槍師姐2021》結局篇宣傳，期間大玩遊戲，宣萱被安排先後與滕麗名與陳庭欣拗手瓜，而戲中宣萱愛貓「湯圓」現身成焦點，場面熱鬧。

隨着最後5集播出，意味前後共5輯的《陀槍師姐》系列告一段落，阿滕突然感觸表示：「唔知幾時先再開嘞。（仲想再拍？）如果再開，希望換吓角色啦。（想演乜？）可能都退咗休嘞。」談到《陀》系列帶來最大的得着，阿滕直言：「陳三元（角色名字）嘅性格本來同我本身唔似，但依家都改變咗我，有佢嘅性格嘞，同埋依家都仲有人叫我做3蚊雞。（有冇同其他拍檔，好似關詠荷咁保持聯絡？）佢好Cool，可能因為工作緊啦，係最少聯絡嘅，我反而同歐陽震華就多啲聯絡。」

陳豪去深圳拍劇

陳豪明天將出發往深圳，為《白色強人II》拍攝外景，不過宣傳活動後他仍要通宵趕戲，聽朝返家取行李再出發，執行李則要太太陳茵媺代勞。他坦言很早已與仔女心理輔導，講明爸爸將要離家一段時間，問到可擔心明天離家時出現哭鬧場面，他說：「好彩佢哋返晒學。（嚟緊21日隔離點樣打發時間？）我好多嘢要處理，例如生意方面，又要健吓身咁，同埋係畀我放鬆吓。」至於其咖啡店位處嚴重確診商場，目前已停業，陳豪覺得為確保安全亦屬應該。