眉上劉海難駕馭　邊個女星最襯齊蔭？

正所謂「髮型可以改變一生」，齊蔭呢家嘢唔係人人carry到。無綫小花江嘉敏最近為新角色剪咗劉海，話自從2018年拍攝《福爾摩師奶》之後，「齊蔭敏」又再出現，不過網民對佢個新髮型似乎唔太buy，有彈冇讚之餘，連閨蜜林凱恩都嘲笑似「煲蓋」！

有網友話佢同昔日好姊妹馮盈盈去年劇集《反黑路人甲》中「Madam Koo」嘅齊蔭造型撞晒樣，當時馮盈盈新髮型一亮相，已被指有違和感，加上佢自己亦大呻齊蔭唔容易keep，要經常修剪，未知係咪種種各樣嘢加埋，馮盈盈就冇再出現過齊蔭髮型。大家鍾意佢以前嘅長髮，定係依家嘅短髮呢？

韓國女團BLACK PINK成員Lisa係齊蔭嘅指標，無論長髮定短髮，只要有劉海都完美carry。早前罕有露額現身機場，可能妝容較清淡，反而顯得更pure更true，不過網民就覺得造型太普通，都係較鍾意齊蔭、有個性嘅佢。

眉上劉海絕對唔容易駕馭，一失足成千古恨，向來愛試新意嘅「性感女神」泫雅，早前剪咗眉上劉海，調皮新look意外令網民受落，獲讚減齡似返回初出道嘅中學時代，可愛嬌人。最新嘅專輯中，佢更以迷人pink lady亮相，一向帶領潮流嘅佢，連羅志祥網紅舊愛周揚青都跟住模仿。

內地女星迪麗熱巴尋晚罕有以短髮示人，雖然明知係假髮，但係齊蔭bob頭夠晒新鮮，配搭毛毛披肩極富復古韻味。不過，網民對於佢自己影嘅相同台上照好大出入，「假髮亂了」之餘，又嘲笑佢係「胖迪」，今次可謂失敗之作。

向來以短髮見稱嘅視后蔡思貝，拍攝劇集《機場特警》時以平實齊蔭「入學堂」，唔會老實過頭變「傻妹」，gel起頭上嚟反而有獨特個人風格。有人話「短髮得靚女先carry到」，佢絕對輕鬆駕馭冇難度。