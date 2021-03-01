回春妙法　慾望大爆發

春回大地，令人愈來愈有朝氣，不過幾有朝氣都好，都唔夠日本AV界嘅回春按摩系列入面班男主角咁朝氣勃勃，因為佢哋能夠享受到索爆女優施展超卓按摩妙法，令朽木都可以逢春，幾頹都可以爆發出強勁雄風呀！

秘撈穿煲

喺SOD出品嘅《生本番強要特濃白汁中出》中，戶田真琴係一位斯文又乖巧嘅辦公室女郎，而且甜美又靚女，深受男同事嘅歡迎，不過佢幾高竇，對於其貌不揚嘅男主角太郎不理不睬。有一日，太郎身痕去幫襯色情按摩店，入到房驚見真琴變身成為按摩女郎，原來阿妹一直都有秘撈！為免尷尬，琴妹話有急事要走先，但係太郎梗係唔放過機會啦，即刻除晒衫攤上床要阿妹按摩。之後，太郎仲得勢不饒人，要同阿妹玩激情兩頭勾，最後仲喺按摩床埋身激戰！事後，明仔更加大膽到踩上真琴嘅屋企求歡，由於阿妹被捉住痛腳，惟有應承，任由對方玩弄！

招呼周到

喺Moodyz推出嘅《濕潤回春美容按摩院》入面，小野六花係一間高級按摩店嘅紅牌按摩技師，除咗因為樣子甜美又夠姣，肌膚鮮嫩白滑身材婀娜，仲有靈活又熟練嘅按摩技巧。此外，阿妹為客人按摩嘅時候，會換上唔同款式嘅旗袍上陣，又會着上絲襪兼玩腳仔擦槍。如果客人忍唔住爆發亦唔使怕，因為阿妹招呼周到，會喺客人嘅耳邊大講淫語以作鼓勵，好快就令對方雄風再起，繼而同花妹展開一場激烈嘅床上肉搏戰。

又愛又恨

Ideapocket推出嘅《內衣回春癡女美容院》，講述人瘦胸大又夠姣嘅按摩技師桃乃木香奈，令一眾客人又愛又恨，因為佢又靚女又好身材，而且招呼客人夠細心又主動，客人根本唔使郁；而恨嘅原因係阿妹好霸道，唔容許客人隨心所欲爆發，喺各種刺激下，需要強行忍耐！好彩香奈經驗老到，而且手法純熟，時間控制得啱啱好！而客人仲因為經歷過呢段飽受快感衝擊而不能洩射嘅「療程」，變得持久力更強，最後往往成功反客為主，以強勁雄風搞到阿妹欲仙欲死！

簡評

其實男人同女人一樣鍾意畀人錫同呵護，所以咁鍾意去幫襯按摩店，從今日為大家介紹嘅按摩女郎系列中，仲可以發現喺技師嘅巧手之下變得雄風強勁，就更證明呢一個論點喇。喺3部作品中，本仙最欣賞小野六花主演嘅《濕潤回春美容按摩院》，因為阿妹青春活潑又肌膚白滑，着埋件旗袍又多添幾分魅力，而佢招呼客人表現親切又落力，仲玩盡不同招數，就算隔住個螢光幕都可以感受到箇中快感。