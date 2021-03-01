【曾2度選港姐】麥淑螢打工朝不保夕　膽粗粗做老闆

曾以歌手身份出道、去年參選港姐的麥淑螢（Mary）現時任職資產管理，數月前與友人合資連開2間餐廳，挑戰逆市。她自言在疫情下令大家領悟到世事難料，打工仔隨時飯碗不保，有個屬於自己的生意會比較安心，加上租金回落，覺得正是創業好時機：「我哋有6、7個股東，各有專長，我負責宣傳同試食以及室內設計，每人投資6位數，希望1年內可以回本，大家都好有雄心壯志，有意再開分店。（疫情下開業好冒險？）都算係，6時後禁堂食對生意都有影響，但我哋成本唔係好高，如果真係唔掂，當買個回憶。」

2度選港姐未能入圍

她一直夢想做藝人，大學畢業後便簽約前卡拉OK老闆娘劉麗萍旗下的藝人公司，又做過亞視主持，更曾2度參選港姐。去年是她參加港姐的最後機會，怎料第二輪面試後卻有疑似她的裸照流出，令她大受打擊之餘，入圍夢同告吹。講到當時心情，她坦言：「當時啲報道出街後唔知點處理，好唔開心。（怕啲人眼光？）一定會。我爸爸唔睇娛樂新聞，佢亦都唔知我去參選港姐，當日報道出街，我約佢一齊飲茶，佢每日都會買報紙，我趁佢唔為意嘅時候，抽起咗份娛樂版。媽咪經常上網，佢應該知發生咩事，但佢就扮唔知。」她自言經過這件事後，令她更加堅強：「其實件事已經纏繞咗5年，5年前就有人將啲信寄去我屋企同公司，相比5年前依家係堅強同硬淨咗，覺得有家人同朋友嘅支持同信任已經足夠，我唔可能討好所有人。（當時父母好傷心？）佢哋擔心多啲。（擔唔擔心再有類似報道？）上次啲報道已經係最盡，仲可以點呢，無論人哋做乜都傷害唔到我。我嘅想法係我做任何一件事都對得起自己。」

演藝夢不死 唔排除捲土重來

雖然她現時當回普通上班族，但她的演藝夢不死，她稱不排除2年後，又再捲土重來參加其他比賽﹕「我曾一度放棄做幕前，因為父母好傳統，佢哋唔想我拋頭露面，想我搵份安定工作，第1次參加港姐，父母係支持，但我入唔到圍，令佢哋好唔開心同失望，後來我同佢哋講唔做幕前，所以第2次再參選港姐唔敢畀佢哋知，唔想佢哋再次失望，但我覺得人生有呢啲經歷係開心，亦係一個回憶，當年喺幕前演出亦令我畢生難忘。」