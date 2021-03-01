Anya Olsen　擅長出口術　欲罷不能

Anya Olsen憑住非凡口技而獲得超強人氣，更被喻為四仔界嘅口愛天后。（互聯網）

美國四仔脫星總愛吹噓自己有幾咁性慾旺盛、幾咁享受性愛等等。不過任佢哋講得天花亂墜，有位脫星早就被封為慾望之女，豪放嘅化身，佢位就係Anya Olsen。

人氣爆紅

雖然Anya Olsen有兩個咁勁嘅外號，但卻估唔到佢入行前係處女，從未試過啪啪啪。喺美國紐約出生嘅佢，5歲時舉家移居到堪薩斯州一個偏遠小鎮居住，由於父母管教嚴格，少女時期嘅佢很單純。成年後佢同家人移居到紐約城外嘅一個治安混亂嘅區域，當時佢嘅思想開始受到污染，仲因為多次被發現同男友喺公共場所口愛而惹上麻煩，亦因此被父母趕出家門。

阿妹坦言自己鍾情口愛，更經常喺網上搜尋口愛技巧，及至2015年從事成人直播，被四仔星探發掘，演出幾部口愛同自娛主題嘅網絡短片後，結果人氣爆紅，更被喻為四仔界口愛天后。

回味無窮

好快佢就獲四仔名廠Bangbros嘅邀請演出作品《Stretching Anya Olsen's Pussy》，不過唔係表演佢嘅強項口舌技術，而係同男優進行埋身肉搏。雖然佢從未試過床戰，但係佢一啲都唔緊張，反而期待獻出第一次。佢話之前跟唔同嘅男優合作時，已經常幻想同對方曳曳，直至呢次演出，佢話感覺超乎想像，實在太正，至今仍回味無窮！

而Bangbros嘅導演喺拍攝完後，先得知原來係阿妹嘅第一次，當堂呆咗，一來從未遇過口愛經驗豐富，卻未有過性經驗嘅脫星，二來佢嘅表現達到水準，相當有潛質。自從獻出第一次後，Anya Olsen坦言愛上咗床戰，講到最愛嘅體位，非傳教士式同推車仔莫屬。佢話雖然試過好多體位，但始終係呢兩個招式令佢最舒服。另外，佢透露自己最理想嘅伴侶，就係大佢超過20歲嘅男人，話可以畀到佢安全感喎！

Profile

出生日期：1994年9月27日

身高：160cm

三圍：34C-24-34

除咗愛出口術，Anya Olsen亦喜歡自娛，佢更會自拍自娛短片放上社交網同大家分享，盡展豪放本色，果然係慾望之女！