張敬仁敲門𢱑撈失敗　被叫返去讀書

2013年港姐出身的張敬仁（Kendy）對演戲興趣相當濃厚，自爆入行後曾試過找機會卻處處碰壁，幸得另一半無條件支持。簽約新經理人公司後，她感恩遇上「溫暖的家」，望有機會挑戰音樂劇，繼續向夢想出發。

她早前加盟黃百鳴電影公司旗下，隨即有機會作出多方面嘗試，包括夥拍鄭嘉穎等拍攝電影，以及主持飲食節目等。她形容新經理人公司「好溫暖」：「好有家庭感，（同事）好似媽咪成日關心我，有時亦會嚴厲咁提點。入公司後我減咗10磅，無論係外形或演戲，佢哋都想我更進一步！」

與男友同甘共苦

她於圈中度過了「7年之癢」，回顧當初入行頭1、2年可謂處處碰壁：「有試過自己去唔同嘅公司敲門，最終可能換回一句：『你返去讀多啲書先啦！』有啲人應承咗，但最終我收唔到錢……」幸而Kendy早已覓得願意同甘共苦的圈外男友，處處為她分憂：「選完港姐冇耐就識得佢嘞。佢見證住我高低起伏、3年又3年咁，彼此相當了解，佢知我想喺事業上衝刺。我試過拍戲同女仔錫錫，有時着得低胸啲去做嘢，都會問吓佢意見，係尊重嘅表現，點知佢完全唔覺有問題，仲同我講：『放膽啦，知你需要機會，只不過係工作，冇諗其他嘢！』」

有意挑戰音樂劇

外表亮麗的她自爆曾經很缺乏自信：「呢個都係我參選港姐嘅原因，想練大膽啲囉。我份人好易緊張，入行係想發掘同改善弱點。以前做銀行成日對住部電腦計數，發現咁樣唔係好得，如果演戲起碼可以多啲同人溝通。」Kendy直指早前欣賞過舞台劇《搭錯車》後，很想嘗試音樂劇，早前更學戲練舞雙管齊下做好準備：「未來希望可以遇到好嘅角色，感動到觀眾。」

Hair: D Y

Makeup: Circle @ Annie G Chan