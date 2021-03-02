鄺潔楹唔問男友搵幾錢　劉穎鏇擇偶首選吸金勁

無綫小花鄺潔楹（Judy）與劉穎鏇（Tiffany）這對「長短腳」閨蜜，除了身形對比大之外，連家庭背景都各走極端。前者含住金鎖匙出世，是家住幾千呎獨立屋的「富家女」，反而「慳家女」Tiffany離鄉別井來港賺錢養父母，花一分一毫都要諗過度過。因背景不同，兩人擇偶條件有明顯差異，Judy不問男友搵幾多，而Tiffany則認為另一半一定要有賺錢能力，目標明確！

千金小姐Judy雖然細細粒，但勝在樣子甜美，深受異性歡迎，最近與同樣出身富裕家庭、經營餐廳酒吧的Ricky打得火熱，並火速展開半同居生活，可謂門當戶對。她不諱言的確唔使養家，但強調父母白手興家，令她明白賺錢要靠努力，同時亦影響其擇偶要求：「我需要同我目標一致嘅男仔，將來諗法一樣，否則好難行，依家拍拖係長線為主，錫我都係次要，有冇錢睇大家點睇，我都冇問男友搵幾多錢，大家都經濟獨立，可以支持到自己生活。其實當初識男友時，佢都只係着T-shirt，好難知佢係有錢，當然後來了解過係好男仔，所以先發展到依家咁。」

幾時先嫁？

每當提起男友，Judy總是一副冧樣，自言是浪漫型，平日會花心思送驚喜，她說：「我整過爆炸卡畀以前嘅男友，佢一打開會爆晒入面我哋嘅合照，每幅相都有寫字，整咗4、5個鐘，我唔介意做多啲呢啲嘢，好鍾意睇到人哋開心個樣，好滿足，當然我都鍾意收驚喜。（收求婚戒指？）哈哈！我冇計劃幾歲做咩，女仔係有啲怕醜。」

拒玩「姊弟戀」

講到驚喜，Judy分享一位追求者送給她的表白禮物：「20歲嗰年，個男仔整咗月曆畀我，入面寫低我哋第一次講電話、食飯之類，不過我哋最後咩都冇發生，雖然所有條件都適合，但重點係佢細過我半年，知佢有啲嬲，嗰時識咗3個月，仲寫埋如果當日我接受咗，就會係認識100日。」

港姐出身、同樣稱得上索女的Tiffany，家境一般又要養家，故追求現實的她未有如Judy般，陶醉拍拖和浪漫談情，所以曾被前度投訴冇情趣。她稱入行前有個美國初戀男友，之後亦曾與「大鼻港男」胡㻗傳緋聞。由於戀愛經驗不多，她曾向心儀對象寫情書，之後還要上網學摺心心，做法非常Old School，難怪她扁晒嘴指當年男方收到情信後反應平淡！她笑說：「其實我都唔太浪漫，好簡單，都係鍾意接收多啲！細個情人節整朱古力都係整晒畀成班同學，好大愛㗎！」

唔揀大隻仔

談到揀男友準則，現實的Tiffany坦言家庭背景非首要，反而會睇對方有沒有能力搵錢，她說：「我係欣賞好有鬥心同付出嘅人，搵錢畀家用好重要，同埋鍾意孝順屋企人嘅男仔，我唔想靠對方，媽咪教要靠自己。（咁男仔外形呢？）我本身都好高，希望對方高少少或者同我一樣高，要有少少肌肉，未至於健身咁大隻，攬住佢會唔舒服，可以有肚腩仔，唔可以畀自己放肆咁多，一齊做運動Keep Fit。」

後記：冧仔攻略

有快有「漫」

傾完擇偶條件，當然要學吓製作Sweet Sweet蛋糕冧男生，邊整邊談男仔經。追求浪漫的Judy願花幾粒鐘為男友做手作送驚喜，相反Tiffany喜歡平淡愛情，連摺心形情信也是急急上網學，創意欠奉！