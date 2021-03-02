【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月十九己酉土危日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：開業、動土、修造

忌：栽種、開倉、裁衣

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、2、6、9

幸運顔色：黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊

缺乏貴人運，問題要自己解決，慎防鑽牛角尖。

金牛

愛情運很強，單身者不妨主動向暗戀對象表白。

雙子

心事重重，感情問題棘手，需要多包容另一半。

巨蟹

顯得有點粗心，多留意生活細節，可避免損失。

獅子

事業順利，也適合投資股票，但謹記見好就收。

處女

勿在別人背後搬弄是非，否則會陷入口舌紛爭。

天秤

世上無難事，只要跟同事合作，就能完成任務。

天蠍

人氣強，身邊的人樂意親近你，不妨悉心打扮。

人馬

忙碌代表才能得到發揮，繼續努力將有回報！

山羊

努力工作是好，但不能廢寢忘食，要保重身體。

水瓶

財運佳，有機會收到禮物或得到一筆意外進帳。

雙魚

工作上不要急於表現自己，放慢前進步伐更佳。

【生肖運程】

相沖生肖：兔（59歲）

旺弱指數：（升）蛇 人氣強

（跌）兔 狀態差

鼠

事業運上升，做事有遠見，但要控制應酬支出。

牛

收斂脾氣，可令職場氣氛轉佳，易獲同事信任。

虎

擺脫小人的糾纏，工作順暢，能力也得到認可。

兔

是日沖煞，飽受疲勞轟炸，要保重身體多休息。

龍

謹記，不夠體貼、吊兒郎當都是談戀愛的大忌！

蛇

處事有主見，人際關係好，表現得到客戶認可。

馬

情緒起伏，工作受到牽連，有可能被同事刁難。

羊

不論做事抑或運動都要持之以恒，才有好效果。

猴

事業與愛情發展均被外界看好，令你倍添自信。

雞

精神狀態差，做事要有主見和遠見，便宜莫貪。

狗

有機會惹上爛桃花，已有伴侶者必須檢點言行。

豬

工作多阻滯，須時刻保持警惕，才能遠離麻煩。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

上升星座反映處事方式

我們生日的那個星座是太陽星座，是人生要邁向的目的地。如果太陽星座是人馬座，這一生要走的方向就會跟人馬座本質有關，例如你會對未來很有願景、抱有信念、追求身心靈自由等，人生就像一場探索知識、累積經驗的旅程。

至於上升星座是出生那一刻，在地平線東面黃道上坐落的星座，所以要有出生時間才會知道。上升星座像一副眼鏡，從小你便戴着這副「上升眼鏡」，過濾你所看到的世界。例如太陽是人馬座，上升是白羊座，透過這片白羊座的濾鏡片，看到的世界都是充滿挑戰性，冒險能夠令自己強大、有生命力，贏人先要贏自己等事情都會吸引着你，久而久之，這位人馬座朋友吸納了很多白羊座特質，慢慢地利用白羊座的方式去演繹人馬座的個性，所以在別人眼中，可能會察覺到他那白羊座不怕死的個性，而且人愈成熟，便散發得愈多。所以人馬座是個性及本質，上升星座則是處事或表現的方式。

有人說，上升星座會在36歲才會出現，其實不一定，只是我們戴了這副濾鏡所得到的經驗陸續地展現出來，並不是跟某個年齡有關，而且是因人而異。我們擁有太陽及上升星座，還有其他行星的星座，所以12星座準不準，需要全面了解整個星盤。