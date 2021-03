東方日報C1：《王冠》掃4獎揚威金球！Anya首膺視后

全球矚目的美國影視界盛事《第78屆金球獎》(Golden Globe Awards),於香港時間昨日早上9時舉行,劇集《王冠》大熱掃走4獎成大贏家,「戴安娜」更撼低「英女王」做劇情組視后!憑《后翼棄兵》爆紅的美國女星Anya Taylor-Joy,揮低同樣入圍的奧斯卡影后姬蒂班查(Cate Blanchett),首嘗迷你劇視后滋味!至於爆出賄選醜聞的《艾蜜莉在巴黎》,捧蛋而回!

由於疫情關係,典禮首度在紐約及洛杉磯兩地同步線上舉行,並由美國喜劇女星Tina Fey及Amy Poehler分別擔任主持,雖然她們分別在美國東西兩岸,但靠畫面合成,期間Tina伸手搭Amy膊頭,不少觀眾以為她們同場。紅地氈一直是女星爭妍鬥麗之地,無奈因疫情令規模大縮水,只有頒獎嘉賓瑪歌羅比(Margot Robbie)等行紅地氈,其他獲提名的女星則以華麗打扮安坐家中,在線上等候賽果。

「戴安娜」撼贏「英女王」

一直呼聲甚高、以英國皇室為題材的《王冠》成為大贏家,在電視劇劇情組一口氣掃走4獎,包括「查理斯王子」及「戴安娜」成為視帝視后!奪最佳女主角的英國女星Emma Corrin,花9個月來神還原「戴安娜」,除了剪對方的招牌髮型,就連神髓及小動作,甚至微駝背的站姿等,均詮釋得維肖維妙,擊敗同劇的「英女王」Olivia Colman!Emma致詞時興奮得按着面頰,感謝拍檔與團隊外,更不忘向戴妃致敬:「最後要多謝戴妃,你教識我點樣有同情心。」至於飾演查理斯王子的Josh O'Connor呼籲大眾關注疫情期間的精神健康;飾演「鐵娘子」戴卓爾夫人的美國女星姬莉安德遜(Gillian Anderson)奪得最佳女配角。

至於迷你劇/電視電影組別同樣競爭激烈,上線1個月已超過6.000萬觀賞次數的《后翼棄兵》(The Queen's Gambit),不但獲最佳迷你劇/電視電影獎項,更造就出道只有6年、首度入圍角逐的美國女星Anya奪最佳女主角,撼贏同樣入圍的奧斯卡影后姬蒂班查及妮歌潔曼(Nicole Kidman)。

有意拍《后》第2季

由妮歌宣布封后的Anya,穿吊帶低胸晚裝裙於線上亮相,得知獲獎時十分激動,連聲感謝。對棋藝一竅不通的她,曾表示要牢記下棋時的陣式感發瘋,故要在埋位5分鐘前才學,笑言視下棋為「手指舞」。由於《后》劇反應佳,加上有金球獎加持,不少觀眾希望開拍第2季,Anya 對此表示:「可能吧!我唔想令大家失望,但我要先講明,本身係冇拍續集嘅計劃。團隊見到觀眾想有第2季,都覺得好意外,我好喜歡呢個製作團隊,如果有機會再合作,我會立即答應!」24歲的她成為炙手可熱的女星,有指目前片約已排至2023年。至於麥克韋化奴(Mark Ruffalo)憑《他是我兄弟》(I Know This Much Is True),奪迷你劇/電視電影最佳男主角,他致詞時發表政治宣言,支持種族多元與環保。

在喜劇組獲2項提名的大熱劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris),女主角莉莉哥連斯(Lily Collins)有份爭視后,不過該劇早前被爆疑賄賂金球獎協會會員,最終食白果,被《Schitt's Creek》女星Catherine O'Hara捧走視后。而喜劇組視帝由Jason Sudeikis憑《乜都得教練》(Ted Lasso)奪得。

