東方日報C1：《王冠》掃4獎揚威金球！Anya首膺視后

全球矚目的美國影視界盛事《第78屆金球獎》（Golden Globe Awards），於香港時間昨日早上9時舉行，劇集《王冠》大熱掃走4獎成大贏家，「戴安娜」更撼低「英女王」做劇情組視后！憑《后翼棄兵》爆紅的美國女星Anya Taylor-Joy，揮低同樣入圍的奧斯卡影后姬蒂班查（Cate Blanchett），首嘗迷你劇視后滋味！至於爆出賄選醜聞的《艾蜜莉在巴黎》，捧蛋而回！

由於疫情關係，典禮首度在紐約及洛杉磯兩地同步線上舉行，並由美國喜劇女星Tina Fey及Amy Poehler分別擔任主持，雖然她們分別在美國東西兩岸，但靠畫面合成，期間Tina伸手搭Amy膊頭，不少觀眾以為她們同場。紅地氈一直是女星爭妍鬥麗之地，無奈因疫情令規模大縮水，只有頒獎嘉賓瑪歌羅比（Margot Robbie）等行紅地氈，其他獲提名的女星則以華麗打扮安坐家中，在線上等候賽果。

「戴安娜」撼贏「英女王」

一直呼聲甚高、以英國皇室為題材的《王冠》成為大贏家，在電視劇劇情組一口氣掃走4獎，包括「查理斯王子」及「戴安娜」成為視帝視后！奪最佳女主角的英國女星Emma Corrin，花9個月來神還原「戴安娜」，除了剪對方的招牌髮型，就連神髓及小動作，甚至微駝背的站姿等，均詮釋得維肖維妙，擊敗同劇的「英女王」Olivia Colman！Emma致詞時興奮得按着面頰，感謝拍檔與團隊外，更不忘向戴妃致敬：「最後要多謝戴妃，你教識我點樣有同情心。」至於飾演查理斯王子的Josh O'Connor呼籲大眾關注疫情期間的精神健康；飾演「鐵娘子」戴卓爾夫人的美國女星姬莉安德遜（Gillian Anderson）奪得最佳女配角。

至於迷你劇／電視電影組別同樣競爭激烈，上線1個月已超過6.000萬觀賞次數的《后翼棄兵》（The Queen's Gambit），不但獲最佳迷你劇／電視電影獎項，更造就出道只有6年、首度入圍角逐的美國女星Anya奪最佳女主角，撼贏同樣入圍的奧斯卡影后姬蒂班查及妮歌潔曼（Nicole Kidman）。

有意拍《后》第2季

由妮歌宣布封后的Anya，穿吊帶低胸晚裝裙於線上亮相，得知獲獎時十分激動，連聲感謝。對棋藝一竅不通的她，曾表示要牢記下棋時的陣式感發瘋，故要在埋位5分鐘前才學，笑言視下棋為「手指舞」。由於《后》劇反應佳，加上有金球獎加持，不少觀眾希望開拍第2季，Anya 對此表示：「可能吧！我唔想令大家失望，但我要先講明，本身係冇拍續集嘅計劃。團隊見到觀眾想有第2季，都覺得好意外，我好喜歡呢個製作團隊，如果有機會再合作，我會立即答應！」24歲的她成為炙手可熱的女星，有指目前片約已排至2023年。至於麥克韋化奴（Mark Ruffalo）憑《他是我兄弟》（I Know This Much Is True），奪迷你劇／電視電影最佳男主角，他致詞時發表政治宣言，支持種族多元與環保。

在喜劇組獲2項提名的大熱劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），女主角莉莉哥連斯（Lily Collins）有份爭視后，不過該劇早前被爆疑賄賂金球獎協會會員，最終食白果，被《Schitt's Creek》女星Catherine O'Hara捧走視后。而喜劇組視帝由Jason Sudeikis憑《乜都得教練》（Ted Lasso）奪得。

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