藝人文雪兒昨日61歲生日,人緣甚好的她早在生日前已獲多位好友排隊為她慶祝,當中包括黃建東、胡渭康及曹永廉等圈中人,節目非常豐富。而在生日正日,當然與愛女張筠度過,女兒親自送上一大束粉紫色鮮花,以及粉紫色鏡面蛋糕,顏色襯到絕相當有心思,女兒更在晚餐時,於碟上寫上「the best mum in the world(世上最好的媽媽)」,令她大感榮幸,謙虛表示「唔敢當」,又指「好開心返到屋企見到咁大束花」,非常滿意女兒的安排。