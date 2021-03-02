電視劇笑位「換畫快過Taylor Swift」得罪本尊公開炮轟

串流平台Netflix自家電視劇《母女姊妹花》（Ginny & Georgia）上月啟播，故事圍繞30歲單親母親與比她成熟的15歲女兒的互動。結局一集女兒嘲諷母親說：「你有咩資格講我？你同男人玩完仲快過Taylor Swift！」

美國天后Taylor Swift出名「拍完唱」，喜歡將她與眾多男藝人拍拖的經歷寫成歌曲，包括One Direction前成員Harry Styles與「邪神洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）等，因此被電視劇當成笑柄。不過Taylor得悉自己被開玩笑後，大為震怒，於社交網站撰文批評電視劇「歧視女性」！

Taylor爆粗表示：「喂，《母女姊妹花》，2010打電話嚟，話想收返呢個又懶又歧視女性嘅笑話。不如咁呀，我哋唔好再將呢種戇X嘢定義為好笑，去矮化辛勤工作嘅女人。仲有呀Netflix，喺你播《Miss Americana》（Taylor的紀錄片）之後你咁樣好唔可愛。祝女性歷史月快樂啦，吓話。」