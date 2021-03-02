發光Ryan散發電力　銀包光榮陣亡

Kakao Friends的新品真的買到唔停手，人氣角色Ryan是眾多產品的「御用」角色，最近官方就以可發光的矽膠Ryan為主角，推出一系列電力十足的產品，軟軟又會發光的Ryan，可愛得來實用性亦攞滿分。

以發光Ryan為主角的產品暫時有4款，包括智能小夜燈、無線充電板、LED USB集線器和 LED充電線，4款產品的Ryan都可以照亮黑暗，因着尺寸而有不同的亮度。第1款「Ryan矽膠智能心情燈」，透過觸碰Ryan或連接手機App開啟、調節及關閉光線或光暗度，有白色、象牙、黃色及自動可供調節。只要充電2小時便可使用7小時，App上亦可設置計時器。

第2款「Ryan照明無線充電板」，木感的圓板上一邊是可愛的Ryan，一碰即亮；另一邊則是無線充電板，最高可達10W，產品需連線使用。第3款是「Ryan LED USB集線器」連接於電腦上可把一個USB位變成4個，滑鼠、鍵盤、充電線等統統可以連上，透過背後的按鈕可以開啟上方的大頭LED燈。