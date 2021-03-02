老少咸宜主題性宅度假

由於城中仍採取強制檢疫措施，就算有假期都唔想出埠度假，免得花了廿多日來隔離，費時失事，咁惟有捨遠就近，留港「宅度假」吧！幸好城中有唔少酒店都推陳出新，不時轉換Staycation主題及設施裝置，帶來驚喜好玩之旅。

追求極致玩樂體驗

位於尖沙咀嘅The Mira Hong Kong，繼去年將酒店17樓全層打造成GAME ZONE潮玩空間後，今年再下一城，以全新升級奢華影阮帶來震撼感官嘅住宿體驗，由即日至3月31日期間推出「極致玩樂住宿體驗」，每房每晚不用一千元（星期一至四）便可享2人入住城景客房連早餐，並於入住期間享用專屬私人影音玩樂空間，包括置身於全新昇級奢華影院內，以DEVIALET揚聲器與LIMOSS Recliner Series豪華影院雅座欣賞荷里活鉅獻；又可以點選享受飛鏢之樂1小時或任天堂Switch電玩，同時享用「精美饌嚐」一份配飲品兩罐，兼可免費延遲退房時間至下午2時，延續玩樂時光！此外，入住期間，更可於GAME ZONE潮玩空間Mira Wonderland玩個夠，盡情體驗極致享樂，從籃球盛會到巨型俄羅斯方塊和空氣曲棍球、保齡球到舞蹈，再大玩Slime水晶泥與彈珠機等，還可以盡情投入夜光彩繪世界，以UV感光顏料盡情發揮耀目創意，玩個不亦樂乎！另外，大家於入住期間，可於指定日子以8折享用酒店餐廳及酒吧餐飲、以75折享用MiraSpa自選水療療程，簡簡單單便有度假玩樂體驗。

小朋友另類夢想之旅

如果屋企「小老闆」鍾意飛兼有做飛機師嘅理想嘅話，由香港麗思卡爾頓酒店推出嘅「麗思兒童飛行探奇之旅」住宿體驗或許係大家杯茶，Package包括入住特級豪華海景客房或豪華套房以上級別一晚、原野探奇以及露營帳篷裝備、使用Nintendo Switch設備、精選家庭桌上遊戲包括Twister、Life、Monopoly及Scrabble Original等；入住指定房型包自助早餐（兩位成人及兩位12歲以下小童；每房每晚）並享用行政酒廊嘅餐飲服務及設施，免費提供餐飲美食等。以優惠淨價每位每環節HK$680參加「Fly High Dream High」兒童模擬飛行航空課程，在雲層上享受模擬飛行體驗（將於完成訂房手續後獲取網上預訂連結報名參加課程）。於3月1至12日期間，第3位報名賓客更可免費享用「Fly High Dream High」模擬飛行航空課程（限時優惠只適用於星期一至五，並適用於成人或小童）。此外，於指定日期於指定餐廳更享8折優惠。