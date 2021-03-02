【閃盲人】似熱戀情侶！楊祐寧當眾3度咀老婆

台灣藝人楊祐寧生得高大英俊，最重要是他對愛情專一，出名錫老婆，最近他就被拍到與楊謹華夫婦於一家餐廳聚餐時，在好友楊謹華的起哄下，和老婆Melinda甜蜜親吻，楊祐寧配合地當眾3度親吻老婆，老婆也開心地吻回去，彷彿熱戀中的小情侶。

直到當晚凌晨一點半，楊謹華夫妻帶着濃濃醉意走出餐廳，由楊祐寧的爸爸負責送客，接着眾人各自解散。這時，楊祐寧夫妻又短暫回到二人世界，兩人在餐廳門口密密傾，楊祐寧將老婆擁入懷中，隨後與楊爸爸一起回家休息。

近期楊祐寧作品不斷，事業家庭兩得意，去年37歲的他與交往多年的Melinda登記結婚，並在年底榮升爸爸，有了女兒Anah，由於工作排到密麻麻，他曾在受訪時搞笑地說：「我跟女兒還不熟，都還在培養感情的階段。」

楊祐寧透露，幫女兒掃風時，常會和她說些無厘頭的話：「反正她也聽不懂，我會和她說：『等等喝完奶要不要幫妳叫車？有朋友來接妳嗎？』」一旁的Melinda還會跟着笑。

楊祐寧的太太Melinda來頭都不少，本身她擁有自己的化妝品事業還身兼模特兒，外形亮麗、身材火辣性感，作風也相當外向、活潑，經常可以看到她在社交網上晒性感照，毫不吝嗇大方露出誘人曲線。