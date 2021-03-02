名模紅星齊撐　春季系列「眼睛要旅行」

今個春季，MICHAEL MICHAEL KORS及MICHAEL KORS MENS巧妙結合利落的旅行着裝及現代都市風格，打造全新春季系列。（互聯網）

美國時裝品牌MICHAEL KORS從1981年成立至今，一直積極建立出游走於經典與摩登的品牌美學，並將此具備奢華感的風格融入服裝、配飾、鞋履以至珠寶腕錶當中。今個春季系列，品牌支線MICHAEL MICHAEL KORS及MICHAEL KORS MENS就巧妙結合利落的旅行着裝及現代都市風格，借用時裝界傳奇編輯Diana Vreeland名句「The Eye Has to Travel」，從旅行中探索全新視覺，當中女裝剪裁舒適的外套設計都配上奪目色彩及條紋細節，而男裝就以運動風格打造各款服飾設計及太陽眼鏡等等配飾，另本季主打的SoHo手袋就採用全新春季配色，並加入金光閃閃的金屬配飾點綴，帶出奢華亮眼感覺。

為了完美詮釋獨特的Jet Set品牌精髓，今季更特別邀請Bella Hadid、Mayowa Nicholas、Heejung Park、Salomon Diaz及高圓圓參與廣告拍攝，走訪紐約不同的知名地標包括：Empire Diner、Central Park、New York Harbor及American Museum of Natural History，將季度最新單品設計與紐約最具魅力一面盡情於鏡頭前展現。