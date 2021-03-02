董嘉儀親自回應驚遇露體狂：佢係慣犯仲要...

「宅男女神」大埔LuLu（董嘉儀）於社交平台喊晒口出Post，話返屋企時慘遇露體狂騷擾！事後她接受東網訪問，心有餘悸道出事發經過，並大爆露體狂原來是慣犯，年約30多歲，身穿橙色風褸、白色緊身褲，中間私隱部位開窿：「有個住附近嘅朋友都見過佢！佢就勇敢啲冇畀反應直行直過，但我就嚇到聲都出唔到跑走！嗰晚大概係10點幾、11點 ，仲要係喺條好光猛嘅隧道入面，其實我落車嗰陣都覺得呢個人好奇怪，但我冇理就落斜行去，佢特登喺另一邊衝落樓梯，企定喺中間位擘大對腳嚇我，佢個樣仲好開心，覺得有人陪佢玩！」

LuLu又謂當日因為行完山已經好攰，遇上露體狂一刻只好出盡奶力逃跑，幸好沒有被對方「追捕」：「跑番上去又見佢唔知蹲低做咩。（又同緋聞男友Gordon行山？）唔係。（佢有冇慰問吓你呀？）冇留意添！但之後寧願行遠少少條路返屋企，自己一個女仔真係唔夠膽行，真係有陰影！」

而Gordon就話一知道LuLu撞見露體狂都有即刻送上慰問，問到會否自告奮勇做「柴可夫」接送返屋企？他大方表示：「如果佢需要嘅話，我都非常樂意車佢呀！」至於LuLu就冧爆再覆：「哈哈！多謝佢先，不過唔希望再遇到呢啲經歷啦！」