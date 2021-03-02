少食多餐　美味曲奇麵包點少得

城市生活節奏急速，爭分奪秒，坐下來歎個豐富早餐或午餐似乎好奢侈，於是乎唔少人選擇以麵包來替代，又為了健康着想，更會選擇有營又美味嘅款式，唔少品牌也因而不時推出健康新口味嘅麵包以迎合。此外，由於麵包分量有限，餐與餐之間難免有肚空空嘅感覺，大家為了健康也不會在正餐狂擦，最多控制在7成飽左右，造就少食多餐嘅習慣，而一些健康嘅麵包與美味嘅曲奇茶點變相成為每日不可或缺之選，口味推新出新，更成為一眾追求健康高質嘅型男淑女及上班一族嘅新選擇。

酒店高汁奇妙曲奇

數茶點排行榜，曲奇餅絕可以入三甲，配茶配咖啡一絕，而帝港酒店集團早前推出全新童話曲奇餅Storyland，由集團署理行政總廚陳繼志師傅用心研發，歷時9個月才研製出10種專屬口味，最重要係全手工製作，精選法國Isigny Sainte-Mère牛油，令每塊曲奇都散發濃郁醇厚嘅牛油香，加上無添加任何防腐劑，質素更有保證。口味方面，有甜有鹹，包括帝港獅子咖啡曲奇、X.O.醬櫻花蝦曲奇、燕麥黃梅提子曲奇等驚喜創新味道。甜曲奇以獅子咖啡曲奇為例，用上Davidoff咖啡調製，印上具獅子山精神嘅小獅子嘜頭，可愛又具代表性。至於鹹曲奇則推介X.O.醬櫻花蝦曲奇，以帝京軒自家製作嘅X.O.醬經處理後配以櫻花蝦製作而成，別具風味。由即日起惠顧任何3盒曲奇，免費贈送精美禮盒一個，選購滿指定金額更享指定區域免費送遞服務一次呢！

老字號出健營麵包

本地老字號奇華餅家於3月起推出全新麵包款式，以健康食材配搭出3款鬆軟新口味麵包，分別係小紅莓蕎麥包、杏脯核桃裸麥包及亞麻籽橙皮包。甜中帶點微酸嘅小紅莓蕎麥包，以美國蕎麥粉及蔓越莓混合烘焙而成，含豐富維他命E及C，以及可溶性膳食纖維和抗氧化物質，加上散發淡淡蕎麥香氣，與味帶酸甜嘅莓果香融合，入口綿密鬆軟，每一口都係小確幸。而用優質裸麥粉與有機天然曬製嘅杏脯乾及核桃炮製嘅杏脯核桃裸麥包，麥香馥郁，加上面層更鋪上滿滿麥片，多重口感超有嚼勁。至於用超級食物之一嘅亞麻籽搭配散發住清新香氣嘅粒粒橙皮烘焗而成嘅亞麻籽橙皮包，有營健康之餘，味道層次亦非常豐富。於3月5日至18日期間更可以優惠價選購，用來做早餐式茶點都合適。