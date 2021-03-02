東沖有料到：疫後沖遊

預定於5月播放的旅遊節目會帶來更多有意思的內容，當中包括到處都是打卡位的酒店。（胡慧沖提供）

先跟大家Update一下泰國的疫情情況，此文截稿時每日的確診人數回到雙位數字，雖然不太理想，但要知道擁有77個府的泰國人多地廣，這個數字算不上嚴重，起碼比起第二波爆發初期有逾千人確診好多了。

此外，泰國已於上周三收到來自不同地區的疫苗，據講3月1日起便會安排疫苗接種，加上之前被禁止營業的酒吧現在亦開始重新營運，所以情況都陸續好轉，漸見曙光！而且網上有消息傳出，泰國政府打算於6月讓已接種了疫苗的人士免隔離入境，若然屬實的話，大家暑假便可港泰兩邊飛，甚至有機會前往其他國家，重拾昔日旅遊樂趣！

此時此刻，我正為停拍已久的旅遊節目進行拍攝，本來節目預定於去年6月見街，但由於疫情關係，才拖延至現在才開工。節目如無意外會在5月播放，這陣子不斷在曼谷拍攝外景，也到訪一些大家很關心的地方看看當地近況如何，當然亦少不了新鮮的觀光內容，例如相片所見的並非一所博物館，而是一間在疫情前開業的酒店，碰上疫情難免影響入住率，不過由於酒店裝潢有特色，並且有電影、藝術、時裝及花花等不同主題的客房，加上房租低至THB999（約HK$259）便有交易，吸引不少泰國人前來光顧打卡。

正所謂「窮則變、變則通」，面對疫情，泰國不少行業都懂得變通，就連我自己的節目也要變通一番，為大家搜羅更多有意思的內容，大家記得多多支持。希望6月時能在泰國和大家見面！

胡慧沖