Toyota SIENTA GO　移動收納王

全新輸港的5座版SIENTA GO以配備細節多多的專屬Funbase尾箱組合為賣點，是追求多變載物空間的務實型車迷必選。（胡振文攝）

以7座位、實用車廂及相宜車價見稱的豐田（Toyota）小型MPV-- SIENTA，若說是顧家型車迷首選。那麼全新輸港的5座版SIENTA GO便是追求多變載物空間、注重細節的務實型車迷必選。事關少2個位的SIENTA GO配備細節多多的專屬Funbase尾箱組合，可隨時按需要自主裝組不同尾箱布局，稱得上是靈活多變的移動收納王。

新推出的SIENTA GO，之所以叫「GO」，乃是取自有「五」意思的日文「ご」，其發音類似「戈」，而日語英文拼音就是「GO」，非常切合其 5座版身份。當然它與7座版SIENTA最大分別就是座位數目和尾箱布局設計，刪減了2個座位，改配備貼心細節的Funbase尾箱組合，包括2條活動橫杆、尾箱空間分隔板、防水尾墊及4個功能掛鈎等， 讓車主自由裝組不同尾箱布局以滿足不同收納需要，充分利用載物空間。惟車上配置均屬最基本標準，例如傳統插匙式着車、左單電趟門及15吋全輪圈蓋等。

規格表

車型：五門五座位MPV

引擎：直四Dual VVT-iE

容積：1,496c.c.

最大馬力：109ps/6,000rpm

最大扭力：136Nm/4,400rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：Super CVT-i無段變速自動波

懸掛：（前）麥花臣、（後）扭力桿

制動：（前）通風碟、（後）碟式

綜合耗油量：17km/L（JC08模式）

車身體積：4,260×1,695×1,675mm（長×闊×高）