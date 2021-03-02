本日日本：開房獨享！露台賞海景觀櫻花

提起距離東京約50分鐘車程的靜岡縣熱海市，大家都會想起當地的溫泉，加上當地景色宜人，是甚具人氣的度假勝地。享有優美海景的星野渡假村RISONARE熱海，於3月21日而4月5日期間將推出「海與櫻私人賞花住宿計劃」，讓你可以在私人空間欣賞櫻花，尤其在這個要保持社交距離的時刻，如非必要都盡量避免出去和人逼。這個住宿計劃為你安排最漂亮的附露台客房，可以坐在露台的木製長椅，邊眺望相模灣的湛藍海景、邊近距離觀賞櫻花，兩者交織出畫一般的景色，確係美不勝收。晚上則可喝着粉紅色氣酒酒賞夜櫻，酒店更為你預備了線香花火，很浪漫呢！為加強賞櫻氣氛，在露台上更放置了櫻花樹造型的櫻花甜點樹，上面放滿粉紅色包裝甜點，視覺及味覺同樣享受。房價每人每晚53,600日圓起（約HK$3,913）。

星野渡假村RISONARE熱海「海與櫻私人賞花住宿計劃」

日期：3月21日至4月5日

地址：靜岡縣熱海市水口町2-13-1

房價：每人每晚53,600日圓起（約HK$3,913）