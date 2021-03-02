ViuTV搞音樂頒獎禮　預咗超資！

ViuTV首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介 20/21》將於4月18日假九展Star Hall舉行，今日舉行記者會，逾半百名歌手現身，包括泳兒、Gin Lee、AGA、許廷鏗、鄭欣宜、陳柏宇、林二汶等，場面墟冚。席間大會公布共11個獎項的入圍名單，除了4個幕後獎外，其餘獎項均由全港市民以一人一票方式投選。

ViuTV高層金廣誠於台上宣布首屆頒獎禮主題為「人人樂壇 音樂第一」，更笑言頒獎禮難以估計預算，因為每個項目都超支，他說：「場地要錢，到時檢疫方面都要錢。」問到可會安排現場觀眾？他說有機會：「睇情況，有觀眾係會開心啲！」

講到TVB早前跟三大唱片正式破冰，問到會否分薄各大唱片公司的歌手上電視台宣傳？他坦言不會，因為各有各做，而且做法亦不一，最重要是幫到娛樂圈。談及TVB藝員兼歌手王君韾有2項提名，包括「Chill Club年度女歌手」及「Chill Club年度唱作歌手」，問到會否邀請對方去頒獎禮？他直言絕不介意，亦對星夢歌手的歌曲上榜持歡迎態度，並表示：「Why Not？」