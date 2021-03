LEGO波子911　神還原兼一車兩味

LEGO出車並非新鮮事,相信不少人「車庫」已坐擁「42083 Bugatti Chiron」及「42115 Lamborghini Sián FKP 37」等世界級名車,而接下來大家又要騰空車位,事關「10295 Porsche 911」已於3月1日推出,一盒還原出911 Turbo或911 Targa兩個車款,相信波子迷見到都會異口同聲說︰「Shut Up And Take My Money !」

雖然今次呢副10295 Porsche 911並非出名難砌兼精密的Technic系列,但組件數目也有1,485塊,全車由大量白色磚組成,長35cm、高10cm,玩家可按喜好砌出具「鯨尾」的911 Turbo,又或是80年代超經典的半開篷911 Targa。911 Turbo部分參考自70年代車型,流線型車身、標誌性圓形車頭燈、車頭蓋Porsche盾徽、車輪與多幅式輪圈還原度均相當高。揭開車門及車尾箱,更會看到當中的2+2布局、焦糖橙色內裝、可傾斜的前座座椅、活動式方向盤、波棍、手掣及六汽缸引擎,完全感受到廠方的設計心思。

變形方面,拆開911 Turbo的車頂及尾翼,改放入後擋風玻璃,並換上另一款輪圈即變半開篷,另外也可換上不同款式的特殊車牌,簡簡單單就多個車型玩。要讚的還有盾徽、儀錶板俱是印刷件,誠意十足。外國建議零售價為US$149.99,香港賣1千多元左右,據知供貨都幾穩定,毋須心急食炒。

同場加映︰

人氣動漫《鬼滅之刃》最近亦有出車,連同日本 TAKARATOMY合作推出TOMICA合金車仔,一套5款共有Toyota 86、SUBARU BRZ、Nissan Leaf 、SUBARU Forester及SUBARU SAMBAR 5個車型,並分別以炭治郎、禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助及栗花落香奈乎作拉花主題,每款賣880日圓,預計4月發售。