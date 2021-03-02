許廷鏗隨時返TVB：期待見番啲老朋友

歌手許廷鏗（Alfred）孖好友鄭欣宜（Joyce）出席頒獎禮記者會，後者着透視裙性感露黑Bra，前者亦唔輸蝕以長裙亮相，甫受訪Joyce便投訴Alfred是「Copy Cat」：「尋晚佢問我着咩，我話着裙，今日一去到Salon就見佢着裙！不過我鍾意佢咁着，隻腳長啲！」Alfred搞笑話終於明白為何女生鍾意着長裙：「原來係好方便，冇晒束縛，下半身又好通爽！（會唔會愛上着裙？）小試牛刀啦！」Joyce在身旁又抵死質疑對方有否打底，十分爆笑！

問到2人對攞獎有否信心？他們互笠高帽，大讚對方作品，不過Alfred一時醒唔起Joyce的《小夜燈》歌名，即場上演鬧「不和」戲碼！追問Alfred為何當日缺席TVB跟三大唱片公司的破冰記者會？他解釋：「因為嗰日幫人整緊牙，件事都好倉促，佢哋係有邀請我去，都好多謝被邀請，但真係去唔到。」幾年前有傳他因跳槽被封殺，TVB高層樂易玲日前更親證解封，問到之後會否亮相「娘家」？他揚言有機會：「其實唔止係電視台，就算係Online平台，大與小都好，只要有心做、有意欲去邀請，我都覺得係可以去參加，依家嘅門檻係低咗，想我哋出現，係因為我哋都有價值。」續說返TVB感覺特別，既熟悉又陌生：「都期待見番啲老朋友，最掛住就係啲幕後同事，真係睇住我哋大，估唔到依家行咗咁遠。」

Joyce亦謂過去一年眼見有好多平台、地方都好落力為香港樂壇，希望可以做得更好：「今日呢個頒獎禮係第1年搞，隔籬台又有唔同嘢發生，對歌手嚟講係件開心事，有咁多平台畀大家接觸我哋嘅音樂，係一定Say Yes！」