MIZUNO SPORTSTYLE港澳網店終於上線！

日前，MIZUNO SPORTSTYLE港澳區官方網店正式登場，本地時裝人或忠粉以後又多個選擇了。（互聯網）

1906年在大阪創立的殿堂級運動品牌MIZUNO（美津濃），超過一個世紀以來堅持製作出品質與功能兼備的運動鞋款，因而深受世界各地運動員追捧着用。2016年，品牌推出全新支線MIZUNO SPORTSTYLE，在原有設計基礎上注入潮流元素演繹，此支線分別推出RB-Line及M-Line兩個系列作主打。隨後品牌就先後與巴黎街頭品牌FUTUR、英國男裝網店MR PORTER、巴塞隆拿波鞋店24 Kilates、日本潮流品牌mercibeaucoup、哥本哈根品牌Wood Wood及日本選物店BEAMS等潮流單位合作推出聯名鞋款，上月與日本國寶級藝術家空山基（Hajime Sorayama）攜手打造的Wave Prophecy Sorayama更成為波鞋界話題之作。

日前，MIZUNO SPORTSTYLE港澳區官方網店（www.mizunosportstyle.com.hk）正式登場，當中引入的RB-Line及M-Line兩個系列鞋款創作理念同樣將歷史悠久的運動基因與現代時尚結合，設計靈感就分別源自品牌80及70年代的復刻跑鞋。

前者有Mizuno GV、Wave Rider 1、Sky Medal、Mizuno GV87及Mizuno ML87共5款採用街頭風格的鞋款登場，後者暫時只有Mizuno MR1一款設計，其簡約復古外觀採用人造皮革及日本尼龍布料製作，鞋側以「M」字取代常見的「Runbird」標誌，而且所有M-Line鞋款均為日本製造，單單此賣點已經夠晒入手理由！