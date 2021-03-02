網紅奇招博出位　原來瞓覺都可以賺錢

為咗要出位，大家可以去到幾盡呢？唔少網紅為咗吸Like，都會各出奇招，豁出去做啲你意想唔到嘅嘢，希望可以成功引起網民注意，一夜爆紅賺大錢！

王依渟

台灣網紅王依渟係前馬來西亞女團「AMOi-AMOi」成員，佢離開女團之後，轉戰做網上直播主播，喺社交網擁有17.6萬粉絲嘅佢，最近諗咗個奇招吸客，就係直播瞓覺啦，睇到着住白色小背心嘅佢，喺張床度瞓着咗，一瞓就瞓足5粒鐘，佢瞓醒發覺呢次直播瞓覺最高達14,500人次同時觀看，成為嗰日台灣直播熱門冠軍，令佢賺咗過千蚊港元，佢大感驚訝之餘，仲即刻發文感謝網友支持。

誰家的圓三

睇番之前原來有個內地男網紅「誰家的圓三」都試過直播瞓覺賺錢，本來喺社交網粉絲只有3.7萬嘅佢，早前直播自己瞓覺，竟然吸引逾1,800萬人觀看，獲得逾8萬港元打賞，粉絲人數急升到85.6萬粉絲，真係一夜爆紅，所以話呢，原來瞓喺度都可以賺錢呀！

辦公室小野

數到近年上位最快嘅網紅，一定係「辦公室小野」啦！走狂人路線嘅佢，會將辦公室變成廚房，利用隨手可得嘅物件煮嘢食，例如電腦主機煎餅、熨斗煎肥牛等，夠晒諗頭，大受網民歡迎！不過佢拍嘅片亦曾試過惹嚟過網民爭論，事關有次佢用飲水機煮麻辣火鍋，畀網民話太污穢唔食得，又試過喺Office用丁烷（打火機氣體）混合洗手液，握喺手中再點火，用手心烤魚，但係由於做法相當危險，加上喺Office用明火而被投訴，所以大家千祈唔好學啦！佢依家喺社交網擁有977萬粉絲，喺網上嘅視頻瀏覽量有幾十億，成為內地極具影響力嘅網紅，每年廣告收入隨時達幾千萬，認真犀利！

食野生蜂巢被螫

喺福建有個女網紅為咗博出位，不惜以身犯險，去到當地山區，喺毫無保護裝備下，着住T恤同戴上太陽帽，去野生捕獲蜂巢，仲即場試食蜂巢上嘅天然蜂蜜，結果被蜜蜂螫傷，嘴唇嚴重腫脹，變成了「孖膶腸」，似足梁朝偉喺電影《東成西就》中嘅經典造型。網民批評佢嘅行為猶如玩命，為咗出位做傻事，唔值得可憐喎！