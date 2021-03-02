美色換業績　雙方得益

日本AV界有好多描述女營業員為谷業績而奮鬥嘅故事，不過佢哋為咗單生意可謂不擇手段，不惜用美色引誘客戶，其實佢哋本身都係色中餓鬼，同好色嘅客人可以話係一拍即合，各取所需！

貼身服務

喺STAR PARADISE出品《獨居男性枕營業契約》中，巨乳美熟女赤瀬尚子係一位推銷員，有一日，佢去一幢有好多單身男居住嘅大廈推銷，至於推銷啲咩呢？原來就係戀人契約兼提供貼身服務，班單身男寂寞難耐，加上見到阿妹溫柔又好波就梗係唔會拒絕，立即同尚子簽合約。而阿妹嘅服務令客人個個都直豎姆指，玩胸夾又陪浴，想點玩就點玩，難怪每個客人都想同阿妹「續約」啦！

色誘男戶主

喺Prestige推出嘅《不能發音瘋狂3本番》入面，纖腰美人兒野野浦暖係一位保險經紀，每日都會踩上客人嘅屋企推銷，而且成功率相當高，皆因對方係單身男人嘅話，都會受美色引誘而買保險。但係如果對方屋企有男有女人又點呢？暖妹就會暗中色誘男戶主，趁女主人轉身去煮飯，佢就爬落枱底為男戶主吹奏一曲，又或者勾誘對方去廁所，然後嚟個無聲激戰！去到工作場所，暖妹就會引誘目標男客戶去更衣室或僻靜角落激戰，總之就係不惜犧牲色相換取保單，態度真係好進取呀！

親身示範

Madonna推出嘅《超高級SEXY情趣內衣販賣員》，講述神宮寺奈緒係女性情趣內衣嘅推銷員，佢推銷嘅手法好特別，就係專門向有婦之夫埋手，趁對方嘅老婆出門後先上門推銷，佢會禮貌地講解情趣內衣可以改善夫婦感情同床上樂趣，然後主動脫去外衣，露出性感情趣內衣及豐滿身材，更引導對方撫摸件內衣，摸到㷫合合之後，就展開床上激戰，令對方盡情地感受到情趣內衣嘅奧妙之處，最後對方想唔幫襯都唔得啦！

簡評

日本人將為咗爭取生意而暗地裏進行陪瞓嘅行為稱為枕營業，今日為大家介紹嘅作品就以此為主題。喺3部作品中，本仙最鍾意野野浦暖主演嘅《不能發音瘋狂3本番》，原因係暖妹又索又姣又好身材，劇情方面仲講佢成日鬼鬼祟祟咁勾引男人於暗角激戰，過程比起偷情更加刺激，而場景有屋企有辦公室，元素夠豐富。