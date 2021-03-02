Q：本人今年35歲，飲食習慣是低醣飲食，並以素食主導，每天餐單有蔬菜、豆腐豆品、極之少量的醣類，隔天會加入魚類，也會補充蛋白粉。這除了是為了健身，更是為了預防患上家族遺傳的糖尿病，因本人屬高風險的潛在患者，這種吃法也經營養師和醫生檢視才進行。結婚3年，性表現向來正常，只是近月性事中途陰莖不夠硬，進行時變半軟而跣出來，愈急想重新勃起愈不能完事。太太說會不會和飲食少了肉類有關，我也想知道原因，希望解答。謝謝。

吳先生

A：青壯年男士在性生活中突然力不從心，涉及的因素很多，不會單方面跟飲食習慣有關。閣下可留意近來自己有否受到一些身體或環境因素影響，而引發出陰莖勃起障礙，例如休息和睡眠不足、日常工作過勞、心理壓力、性愛沉悶、自慰發洩過多等等，都是一些會影響到性表現的常見因素。

飲食方面，閣下的食物選擇雖屬於非主流，但只要食物配搭已蘊含了身體的必要所需，加上已取得專業意見，閣下大致可繼續採納現時餐單。

閣下可嘗試稍作微調，令餐單更多元化。可考慮增加進食海產類，海產含豐富蛋白質，能維持個人體能，不要單一地只吃某一兩種魚，海鮮食物如泥鰍魚、青口、蛤蜊、蠔類、海藻等，含豐富的蛋白質、碘、鋅、鐵、鈣、磷，這些微量元素能促進性能力。素食品方面，某些蔬菜和植物類能夠助性，包括果仁、韭菜和一些紅色的蔬果如番茄和紅蘿蔔等，尤其各式核桃果仁堅果皆是補充睪固酮的男性恩物。對男性而言，長期進食過分單一的食材，身體容易缺乏製造睪固酮的元素，睪固酮不足，性能力和性慾望便會下滑，力不從心，提不起勁，出現某些性功能障礙症狀如充血不足、不舉、早洩、少精、難洩等問題，睪固酮不足亦會使男性浮現情緒困擾、神經質、失眠、抑鬱等身心症狀。

閣下擔心有可能遺傳到家族病症，應記得定期進行全面的身體檢查。建議進行一次睪固酮濃度測量，若睪固酮水平不合格，是會直接影響到男性性功能的。多了解自己的性健康狀況以及外在環境干擾因素，能助閣下解決性機能不靈光問題。整體而言，吃素吃葷本身並無礙性機能運作，最大問題是長期吃偏吃錯才會妨礙了性機能正常運作。

李偉儀