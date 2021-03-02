【暴食重50磅】黃建東走出抑鬱　誓買樓報親恩

藝人黃建東（東東）選港男至今10年，在娛樂圈算是有點成績，中午有他的洗腦歌《平安郁》，夜晚有他演出的《陀槍師姐2021》，曝光率不低，不過東東透露這些年也曾萌生退出念頭：「我初時唔係行搞笑路線，做到第5年，覺得觀眾唔係好鍾意我，監製又唔係點用我。」正經演戲無出路，後來誤打誤撞下，因為2次創作港版《PPAP》而出位，開始朝搞笑方向發展：「不過做得耐，啲同事又會話黃建東做唔到正經角色，好似做乜都唔啱咁。」直到《陀》播出後，有監製表示會讓他嘗試演苦情戲，令他決定繼續在幕前待下去。

暴食症脹50磅

東東坦言多年來聽盡不少網民負評：「話我個樣唔得呀，身形變咗阿叔，做戲又浮誇，但惡評打擊唔到我，我只會善意採納。」他坦承身材方面欠管理，比起參選港男時暴脹50磅：「我有壓力會食嘢，心情好又會食。以前有少少暴食症傾向，覺得空虛想放啲嘢入口，其實唔係肚餓，係心理。」他指做舞台劇演員時更曾患輕度抑鬱：「當時剛由紐約返嚟，未適應到個工作文化，有見情緒治療師，發覺要傾，唔可以擺心。」

獲古天樂鼓勵

幸好除了冷嘲熱諷，東東亦得過不少善意鼓勵，讓他撐下去﹕「例如古天樂，佢話好鍾意睇我嘅片，覺得我好搞笑、有創意，佢話我會成功叫我加油，有個電影試鏡都係通過佢而有機會。」而家人對他更是無條件支持：「中七時，我想去外國讀演藝，家人用換樓嘅錢畀我去外國讀書，虧欠佢哋太多，呢個親恩要報答，最想買層樓送畀佢哋。」