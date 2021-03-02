Kelsi Monroe　股壇嬌娃　扭籮專家

乜嘢叫「無心插柳柳成蔭」？睇吓有美國四仔界籮霸之稱嘅Kelsi Monroe，就會明白喇！擁有37吋渾圓巨臀嘅佢，床上演出夠晒狂野，尤其係表演一邊騎乘一邊扭籮絕技，更係震撼四仔迷嘅感官。

纖腰配巨躉

美國四仔界中不乏籮霸，好似Kelsi Monroe就係其中之一，只係單從37吋坐圍數字嚟睇，似乎唔算問鼎籮霸嘅材料，既然係咁，點解佢會被四仔迷熱捧為籮霸呢？皆因佢有個關鍵因素，係其他巨躉脫星冇嘅，就係佢擁有22吋纖腰，當觀眾透過畫面欣賞佢嘅演出時，就會顯得佢嘅臀部超巨型，對股迷嚟講自然零舍吸引。

早喺2013年開始從事成人網絡直播嘅佢，獲得超強人氣，並獲得四仔星探發掘，同年簽下脫星事務所合約，為著名四仔片廠Bang Bros演出。不過，以往佢做網絡直播都係以自娛表演為主，四仔演出經驗絕對係零，故此當時佢主打演出女同題材作品。而憑住美艷嘅外形，加上迷人嘅巨臀魔力，令佢大受歡迎，更吸納唔少女粉絲。

最佳騎乘演出

熟習四仔演出之後，佢開始拍攝男女對戰作品，而演出《Girls Of Bangbros #41》令佢嘅人氣登上高峰之餘，更喺2015年舉辦嘅AVN頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」，雖然最後失落獎項，但係佢冇灰心，反而更加努力鑽研床技，尤其係騎乘功夫，自創一邊騎乘一邊扭籮絕技，結果翌年喺Spank Bank頒獎禮奪得「最佳騎乘演出獎」。講到令佢最為興奮嘅，就係同人氣脫星Anikka Albrite合作演出《Anikka Vs Kelsi》，事關呢套超人氣作喺2017年嘅AVN頒獎禮獲得「最佳作品」殊榮，同時贏得四仔界籮霸嘅稱號。

名成當然利就，佢推出個人品牌街頭服裝搵真銀，可能有人會問邊個會着脫星出品嘅服裝呢？事實上，佢極具潮流觸覺，一直以嚟有唔少人請教佢着衫技巧，所以搞個人品牌後收入豬籠入水，加上佢演出嘅作品都銷量理想，真係搵銀搵到手軟呀！

Profile

出生日期：1992年6月30日

身高：170cm

三圍：32B-22-37

近年Kelsi Monroe嘅吸金能力真係超強，但係佢亦不忘喺社交網派福利，每日都會分享性感自拍影片，當然唔少得展露佢個巨臀，配合埋內衣同泳衣造型，真係引到粉絲流晒口水！