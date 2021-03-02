何依婷話喊就喊　胡鴻鈞羅天宇排隊拜師

無綫重拍經典劇集《十月初五的月光》，何依婷、胡鴻鈞及羅天宇日前在流浮山開工，拍攝一場天宇暈倒地上的戲份，雖然滿地泥沙，但NG多次的他照樣碌地沙，相當敬業。

全劇沒有任何親熱場口的依婷拍得相當輕鬆，笑言日前一場失足撲倒天宇的戲份已算是最親密，她卻相當尷尬：「怕醜嘛！因為好近佢個樣，忍唔住問天宇可唔可以遠啲！（你喺第2套劇生擒鄭俊弘又冇事？）嗰個借位啫！我唔係接受唔到，係需要啲時間熱身。」由於劇集已拍攝到一半，2位拍檔不禁取笑她熱身後已煞科！

雖然較為「慢熱」，不過她的喊功就一流，胡鴻鈞笑說：「依婷情感上發揮係超強，佢係大情大性嘅女仔，唔使培養就可以喊！所以奉勸男士們如果見到佢喊唔需要太上心，可能佢見到隻蚊都喊得出，想請教佢點樣流出真摰嘅眼淚，見佢連白花油都冇用！」在旁的天宇亦打入戰團，揚言一直想拜依婷為師，令她哭笑不得！

天宇被指微調變V臉，同病相憐的胡鴻鈞表現興奮，笑言歡迎他加入，自言不時被揶揄，天宇沒好氣說：「糖妹叫我介紹醫師畀佢！其實睇番以前啲相真係過分，拍《愛．回家》時成日食雪糕，後來減廿幾磅先係依家咁。依家要Keep住，遲啲要拍半裸『色誘』胡鴻鈞戲份，盡量向6舊腹肌方向進發！」而胡鴻鈞指日前與張振朗突襲緋聞女友蔡思貝的直播節目，主要是想搵機會傾偈。