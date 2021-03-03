【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月二十庚戌金成日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：拜師、開業、移居

忌：作灶、修廚、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

機會是留給有準備的人，多留意資訊有利投資。

金牛

示愛好日子，已有伴侶者應主動釋放你的熱情。

雙子

良好的人際關係帶來賺錢機遇，但別貪得無厭。

巨蟹

財運不錯，但行事宜按部就班，多為別人設想。

獅子

反應有點遲鈍，少與異性單獨相處，可免出醜。

處女

士氣高昂，行動力強，能夠很快進入工作狀態。

天秤

心浮氣躁，容易因聽信別人謠言而懷疑身邊人。

天蠍

事業運差勁，易惹口舌，不利與人有金錢往來。

人馬

伴侶的任性令你氣結，宜保持距離，避免衝突。

山羊

交際手腕圓滑，可提升財運，荷包有明顯進帳。

水瓶

職場如戰場，不能鬆懈，表現懶散容易中暗箭。

雙魚

競爭力強，處事穩健，可為升職加薪累積籌碼。

【生肖運程】

相沖生肖：龍（58歲）

旺弱指數：（升）狗 遇貴人

（跌）龍 事業弱

鼠

運勢下滑，要尊重身邊人，以防感情關係受損。

牛

行事不能心急，有出錯的可能性，宜放慢腳步。

虎

工作進展緩慢，發揮團隊精神，有助扭轉形勢。

兔

辦事能力強，只要腳踏實地，可提升工作表現。

龍

是日沖煞，事業運欠佳，處理問題不能着急！

蛇

人氣強，有利團結共事者，工作進度可望維持。

馬

看問題應從不同角度入手，不要死牛一面頸。

羊

心情靚，能跟伴侶和諧相處，矛盾可望平息。

猴

待人接物宜穩重，願承擔責任才會獲得尊重。

雞

財運跌，理財易出現錯判，審慎可減低損失。

狗

事業運上升，獲貴人指點迷津，效率獲提升。

豬

桃花運稍弱，內心欠安全感，不利感情發展。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

驚蟄開運養生

「驚蟄」一般為每年陽曆三月五日前後，象徵「春雷乍響，萬物甦醒」。

驚蟄有不少傳統習俗，其中必定包括「祭白虎」和「打小人」。原來驚蟄又名「白虎日」，相傳此氣節是白虎出來覓食的日子，而白虎屬於「是非之神」，代表口舌之爭，如果冒犯白虎，未來一整年都會遭小人暗算，因此民間習慣在當日拜祭白虎。

祭白虎儀式會以一張印有黃色獠牙黑紋的紙老虎作象徵，祭品除了香燭、豆腐、大豆芽、綠豆外，必備一塊生豬肉。儀式需先以豬血餵紙白虎的嘴巴，希望白虎吃飽後不再傷人；再以生豬肉抹在白虎的嘴及獠牙上，令其充滿油水，不能再張開口說三道四。

由於春雷會將冬眠中的蛇蟲鼠蟻吵醒，人們為免它們亂竄覓食，故習慣於樹下拍打蟲蟻，亦會點燃艾草等驅蟲用品。後來，此拍打儀式逐漸演變成為今日的「打小人」。

中國人講求意頭，「梨」與「離」同音，在不少節日或祭祀當中也屬忌諱，但驚蟄吃梨卻剛好有「與害蟲分離」的意思。此外，驚蟄時氣溫回暖，人體的陽氣也逐漸回升，但陰血則相對不足，不論任何體質，切忌吸收「膏粱厚味」的食物，以免增加脾胃負荷。

至於驚蟄時民間有打小人的習慣，其實最終也是希望減少口舌是非。與其消極打小人，不妨積極催旺自身人緣桃花。牛年的一白桃花星飛臨正南，此位置宜多擺放水種鮮花；而三碧是非星則飛臨西南，西南一帶宜放置紅色物品或黑曜石，如此便可減少是非口舌，兼收改善人緣之效。