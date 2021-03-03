無綫破格畀旗下歌手上ViuTV　陳奕迅唱響頭炮

無綫人事變動進行大革新，何麗全正式上任星夢CEO，本着音樂世界大同，無綫「破格」允許旗下歌手亮相其他電視台，更會打開大門，歡迎「對家」的歌手在無綫現真身！而與3大唱片回復友好關係後，環球已第一時間將「吹神」陳奕迅的新歌派到無綫播放。

何麗全回巢無綫接替何哲圖，獲委任為星夢娛樂行政總裁（CEO），除了成功拉攏3大唱片與無綫修補關係，連日來更與無綫另一高層樂易玲接見星夢一班歌手，穩定軍心。ViuTV舉行頒獎禮記者會，無綫也作出有史以來最破格的行動，本着音樂回歸樂壇，允許旗下歌手亮相其他電視台，也會將他們的歌曲派予ViuTV的音樂節目推介宣傳，他說：「如果啲歌上到佢哋嘅榜，喺頒獎禮又獲獎，無綫唔介意歌手出席，佢哋嘅歌手嚟無綫，我哋一樣歡迎，佢都可以派歌畀《勁歌金曲》，我會同ViuTV董事總經理魯庭暉聯絡，大家係舊同事有偈傾，好易話為，樂壇應該百花齊放，要將頒獎禮做到有認受性及公信力。」

至於星夢歌手將繼續獲力捧，將周柏豪、吳若希等推向音樂更高位置，何麗全說：「我第一個係見柏豪，大家無分彼此，仲會幫戴祖儀同其他公司嘅音樂人傾合作，依家就同Eric Kwok傾緊。」無綫跟3大唱片回復合作後，環球已將陳奕迅的新歌《是但求其愛》、AGA的《CityPop》及外語歌曲派予無綫宣傳，至於以往無綫的劇集歌曲主力安排星夢歌手主唱，將來會多跟其他歌手合作，他說：「好似舊年莫文蔚嘅《呼吸有害》咁，就好有火花。」無綫亦會加重音樂性節目，計劃將以前深宵播放的《無間音樂》、《360音樂無邊》等安排在黃金時段出擊。

菊梓喬：係好好嘅曝光機會！

ViuTV製作部副總裁金廣誠坦言如果無綫邀請，他們樂意安排歌手到無綫演唱，ViuTV也會邀請無綫歌手出席頒獎禮。對於無綫抱開放態度讓歌手亮相其他電視台，「星夢一姐」菊梓喬（Hana）說：「多個平台對歌手嚟講都係好好嘅曝光機會。」她跟何生傾談過，大家發展方向好相似，期待之後合作，希望與不同的單位擦出火花，在音樂上有更多突破。而JW亦說：「好放心同期待大家嘅合作，傾咗今年嘅音樂計劃，我又同樂小姐講咗好希望可以嘗試多啲拍劇，佢哋都好支持，叫我唔使擔心。（無綫畀你哋去ViuTV？）呢個都等公司安排啦。」

許廷鏗獲「解封」

至於「巨聲」出身的許廷鏗早年因為過檔華納唱片，從此絕迹無綫，樂易玲親證他已「解封」！許廷鏗表示日前因為要幫客人整牙，未能出席無綫與3大唱片的記者會，他說：「佢哋有邀請我去，我都好期待見番啲老友，最掛住啲幕後同事，真係睇住我哋大，可以返無綫感覺好特別，既熟悉又陌生。」