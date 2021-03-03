Taylor Swift舊愛John Mayer被網友圍攻　相差12年玩19歲少女

美國男歌手John Mayer周一開設影片分享網站的戶口，他與網友互動時，被美國天后舊愛Taylor Swift的粉絲加入圍攻批鬥！John與Taylor於2009年12月拍拖，當時女方只有19歲，男方卻已經31歲。兩人3個月後分手，據稱Taylor心深傷透，大受打擊，其後貫徹「拍完唱」作風寫下分手情歌《Dear John》鬧爆舊愛。

Taylor粉絲未有忘記風流浪子John於11年前傷害Taylor的行為，紛紛留言，有人表示：「乜你唔覺得19歲係太細個咩？」有人表示：「呢度對你嚟講唔安全呀，John。」因為John初玩自拍，錯手倒轉鏡頭，結果被Taylor粉絲嘲諷：「如果係Taylor就會識得用鏡頭啦。」其他粉絲又不斷引用Taylor的《Dear John》歌詞攻擊他。

John反擊Taylor粉絲，拍下短片，寫到：「你哋鬧緊我，我依家聆聽緊你哋聲音。」他又不斷點頭扮對話，相當抵死。其後他感言：「今日真係古怪。」