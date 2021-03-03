被爆涉校園欺凌同性侵犯　Jisoo新劇恐受累

曾參演韓劇《月之戀人－步步驚心：麗》及《大力女子都奉順》的27歲韓國男星Jisoo（金志洙）近日亦捲入校園霸凌風波，昨日有網民在討論區上載「演員金志洙是校園暴力加害者」的發文，大爆對方在中學2年級已是校內不良學生們的首領，其他同學稍有不順從，就會遭到Jisoo及其同黨的霸凌、毆打、恐嚇及侮辱，他甚至經常嗌同學幫他買煙。

爆料者指自己在中學3年級時曾遭受Jisoo的校園暴力，他現時不需要對方道歉，因為道歉不能改變發生過的事情，而且他認為即使對方道歉也不是真心，但他仍決定站出來揭露真相，是希望Jisoo永遠記着自己是校園暴力的加害者。

隨後陸續有其他網民加入爆料指Jisoo曾涉校園暴力及性侵犯，有自稱是其中學同學的網民指Jisoo高中時期曾在廁所內與初中女生發生關係，並拍攝了視頻及散布，甚至還曾多次強迫男同學替他進行口交。

而Jisoo與金所炫合作的古裝劇《月升之江》正在播放中，KBS電視台表示正在確認中，至於Jisoo所屬的Keyeast事務所則回應稱：「公司很重視今次事件，會盡最大努力確認事實，但需要時間來掌握實情，會先通過電郵接收描述相關事件的舉報，不歪曲事實，按照事實進行整理，如果爆料者及舉報人同意，我們會當面聽取意見，演員本人與公司方面亦將盡全力解決事件，非常抱歉讓大家擔心。」