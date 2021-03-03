EXILE前主音ATSUSHI悔婚　舊愛巨額索償

林志玲老公AKIRA所屬的日本天團EXILE，40歲靚聲前主音ATSUSHI入行多年來，感情生活低調，只曾與女歌手中島美嘉傳緋聞。今日他被雜誌踢爆悔婚，被前模特兒舊愛告上法庭，索償5000萬日圓(約363萬港元)。

ATSUSHI於去年11月2日，宣布退出EXILE作個人發展。但他離隊僅9日，便遭舊愛入稟索償。據雜誌報道，ATSUSHI於2017年與年約20多歲的A小姐秘密發展地下情。A小姐任職模特兒外，更是一名網紅，其社交網追隨人數超過20萬人。2人拍拖以來感情穩定，2019年更談婚論嫁，計劃結婚。A小姐為了男方不惜推Job兼關閉社交網，打算婚後引退。

但2019年底，ATSUSHI忽然提出分手，令A小姐大受打擊，於是入稟法庭控告悔婚的ATSUSHI。雖然一般這類官司只會索償數百萬日圓的分手費，但A小姐卻要求5000日圓的巨額賠償，並在庭上公開2人親蜜短訊作證。ATSUSHI代表律師認為公開其私生活的重大秘密，會對演藝事業帶來嚴重影響為由，要求法庭將內容保密。但今年2月，A小姐突然取消訴訟，外界推測2人已達成和解。雜誌向ATSUSHI所屬事務所求証，但對方未有回應。