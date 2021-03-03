【食辣上癮?】拆解5大食辣都市傳說

天氣凍食麻辣，是否真的可以取暖？有冇試過突然好想麻辣，仲覺得愈辣愈過癮呢？營養師Jessa就指，原來嗜辣是有根據，食完辣用以下方法更有效解辣，立即去片《醫D病痛》。

當大家吃很辣的食物時，都會覺得身體很㷫、有熱辣辣的感覺，Jessa表示這種保溫的效用並不持久，事關麻辣當中的辣是來自辣椒素，當辣椒素接觸我們舌頭上的味覺，會刺激神經系統，同時會令我們的體溫上升，身體會透過排汗降溫。她續稱：「當汗水蒸發後，我哋嘅體積就會再下降，食麻辣時嘅過程覺得好熱好暖，過後會變返覺得好凍。」

很多人吃麻辣食物，會愈吃愈上癮，首先習慣吃辣以後，味覺會偏向濃味，接受辣的程度會慢慢提升，Jessa亦有解釋：「食辣嘢會產生叫做安多酚嘅開心荷爾蒙，真係令人有開心同舒服嘅感覺。由於麻辣食物含有很多油份，會刺激腸胃，有可能會引致肚瀉，加上吃辣本身會令腸道蠕動加快，可能食物未完全消化，就會進入小腸，也有可能會導致肚瀉。

不少人都知道牛奶可以幫助解辣，皆因牛奶中有一個成份名為酪蛋白，能夠與辣椒中的辣椒素結合，從而達至解辣作用，Jessa指出：「辣椒素呢個成份，唔係水溶性，而係油溶性，單單飲水去解辣，係做唔到呢個效果。」另外，辣椒素本身是鹼性物質，如果可以配搭酸性飲品或食物，例如是檸檬水和橙汁，其實也可以幫助解辣。