好煮意：花生醬做Sauce　撈咩都咁惹味

小朋友不喜歡吃蔬菜，很大原因覺無咩味道，其實食菜都不等於無味。網民pinchofyum 早前在社交平台教大家整惹味的豆腐蔬菜飯。硬豆腐、西蘭花和紅甜椒加橄欖油和調味後，烘烤至脆身。想豆腐的風味更佳和乾身脆口，硬豆腐在烤焗之前，最好用布包好，再用重物力壓，將多餘水分排出再處理。另外，整道菜的靈魂在於醬汁，花生醬加叁巴醬、蜂蜜和其他配料一齊攪拌成醬汁，只要淋在蔬菜和米飯上，即時加添風味。看似普通的菜飯，每一口都有花生醬和叁巴醬的氣息，豆腐粒還有脆卜卜的質感，小朋友或者會喜歡。

材料：

硬豆腐 2塊

粟粉 1至2湯匙

紅甜椒條 半個

西蘭花件 適量

橄欖油 適量

鹽 少許

胡椒碎 少許

花生醬 半杯

醬油 1/3杯

麻油 2湯匙

醋 2湯匙

叁巴醬 1至2湯匙

蜂蜜 2湯匙

薑 適量

蒜 1瓣

芝麻 適量

米飯 1碗

做法：

1.硬豆腐擠走多餘水分，切粒加粟粉拌勻，加橄欖油、鹽、胡椒調味。

2..西蘭花、紅甜椒加橄欖油、鹽、胡椒，兩個焗盤以攝氏218度焗20至30分鐘。

3.花生醬、醬油、麻油、醋、叁巴醬、蜂蜜、薑、蒜攪拌成醬。

4.蔬菜放入米飯碗內，倒上醬汁和芝麻便成。