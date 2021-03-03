好煮意：花生醬做Sauce 撈咩都咁惹味
2021年03月03日 12:00
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小朋友不喜歡吃蔬菜，很大原因覺無咩味道，其實食菜都不等於無味。網民pinchofyum 早前在社交平台教大家整惹味的豆腐蔬菜飯。硬豆腐、西蘭花和紅甜椒加橄欖油和調味後，烘烤至脆身。想豆腐的風味更佳和乾身脆口，硬豆腐在烤焗之前，最好用布包好，再用重物力壓，將多餘水分排出再處理。另外，整道菜的靈魂在於醬汁，花生醬加叁巴醬、蜂蜜和其他配料一齊攪拌成醬汁，只要淋在蔬菜和米飯上，即時加添風味。看似普通的菜飯，每一口都有花生醬和叁巴醬的氣息，豆腐粒還有脆卜卜的質感，小朋友或者會喜歡。
材料：
硬豆腐 2塊
粟粉 1至2湯匙
紅甜椒條 半個
西蘭花件 適量
橄欖油 適量
鹽 少許
胡椒碎 少許
花生醬 半杯
醬油 1/3杯
麻油 2湯匙
醋 2湯匙
叁巴醬 1至2湯匙
蜂蜜 2湯匙
薑 適量
蒜 1瓣
芝麻 適量
米飯 1碗
做法：
1.硬豆腐擠走多餘水分，切粒加粟粉拌勻，加橄欖油、鹽、胡椒調味。
2..西蘭花、紅甜椒加橄欖油、鹽、胡椒，兩個焗盤以攝氏218度焗20至30分鐘。
3.花生醬、醬油、麻油、醋、叁巴醬、蜂蜜、薑、蒜攪拌成醬。
4.蔬菜放入米飯碗內，倒上醬汁和芝麻便成。