百萬擂台戰終於打得成！林作鍾培生已簽生死狀

講咗超過半個月，麥明詩舊愛林作同「百億富三代」鍾培生嘅「百萬擂台戰」只聞樓梯響，到尋晚鍾培生拍片鬧林作，林作即留言：「唔打我切！」果然言出必行，呢場「林鍾大戰」終於打得成！

鍾培生啱啱透過公關公司向傳媒發出通告，指經過多番交流後，鍾培生與林作將上擂台一戰，並於本月5日舉行記者會，屆時會公布拳賽進度及細節。

林作接受東網訪問，對於終於有得打，佢話：「幾日前已簽合約，詳情鍾培生5號會公布！（有乜條款？)我要求搞大佢，但要畀時間我，要有人幫我操，不過我唔會減磅！」拳腳無眼，怕被打死？佢又話：「係呀，條款入面有寫打死字眼，打死冇命賠！（阿媽批准你？）我阿媽已ok，我條命冇富三代咁矜貴，只值100萬！」

講到輸贏係咪都有100萬？林作話係：「我會用100萬嚟請人！（唔用嚟做醫藥費？)唔緊要，已有網民話贊助我去醫！（搵番上次間拳館練？）係，上次練得好愉快，我已覺得自己好勁，因為我踢波勁，不過我都會練上身！」佢指本身喺20歲時已買咗500萬保額嘅保險，希望再眾籌加多500萬！

鍾培生亦接受訪問，佢話：「講咗打擂台後，5號會第一次見佢，到時如果佢冇講廢話，就唔會有乜火花嘅，如果佢亂嚟，唔排除會鬧佢！」問係咪打死無怨？佢話：「已簽生死狀，今次係一個正規嘅賽事，打死冇得追究！（好嚴肅喎！）我哋要尊重擂台，預計會今年年中打！」對於林作之前撕合約，問雙方來回幾多次？佢指都係律師去搞，總之今次一定打得成！