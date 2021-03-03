迷你版「袋」表　向經典致敬

由Roger Saul於1971年創立的英國時尚品牌Mulberry，自2002年起先後經歷過包括：Nicholas Knightly、Emma Hill及Johnny Coca 3位不同創意總監掌舵，但設計仍然保持一貫卓越工藝及優雅美學。今年為慶祝成立50周年，品牌特別推出Icon Editions系列，精挑細選代表性的Iris、Amberley、Alexa、Roxanne、Bayswater及Bayswater Tote多個手袋款式，將其尺寸重塑成迷你版本，藉此向過去20多年來最具影響力的創意總監所留下的經典之作致敬。

Icon Editions系列各款色彩鮮艷的手袋均採用品牌標誌性的可持續皮革製成，這種粗粒皮革面料全部是負責任地採購自經環保認證的金級皮革廠。一系列迷你版手袋分別推出藍灰色、象牙色、橡棕色、深琥珀色及Mulberry經典綠色等多種配色。每個袋款更推出一款獨一無二的俏皮復古格紋版本，並搭配搶眼的品牌經典粉色調作襯托，此格紋將會廣泛的應用於本年度的各款新品設計，以美觀實用的設計彰顯永恒經典的個性。