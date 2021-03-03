歎新口味咖啡踢走春困

踏入春季，俗語有云：「春日綿綿正好眠」，總讓人覺得懶洋洋又缺乏動力，此時來一杯新口味的咖啡或特調的咖啡飲品，讓身體叉叉電，可以擺脫春困，繼續搏殺。

滲松露香

每逢周年記念，餐廳總會推出限定新品作賣點。中環開設的HYPEBEANS為慶祝成立1周年，就推出新款的周年紀念限定特飲Truffle Salt Mocha Macchiato，自家烘焙咖啡豆帶果仁、朱古力口味，和松露鹽、松露油混合來喝，未喝已聞到陣陣香氣，入口鹹香，有獨特的餘韻。另外店內還新出用燕麥奶的奶萃咖啡 Cold Brew White，亦為客人帶來另一選擇。

清新薰衣草

法國普羅旺斯的薰衣草舉世知名，除了賞心悅目，還可入饌，更有指薰衣草具紓緩和鎮靜作用呢。HABITU近日推出全新的薰衣草燕麥奶手調飲品，其中一款就是選用自家烘焙 Classico No.3沖泡的薰衣草燕麥咖啡，花香融入咖啡內的果仁香氣，無論凍飲或熱飲，香氣也倍增。

香醇有機

近年流行健康，經常都聽到不同的有機的食材，Pret A Manger近日就引入自秘魯、洪都拉斯、蘇門答臘及埃塞俄比亞的咖啡豆調配而成的有機阿拉比卡咖啡豆，這款經深度烘焙的咖啡豆，帶黑朱古力和果仁的氣息。利用全新型號的意大利咖啡機來沖泡Americano或Flat White，邊喝邊配美味的葡撻或包點，風味俱佳。客人亦可在店內買到原粒的有機咖啡豆和經中度烘焙的有機經典研磨咖啡，方便在家隨時沖泡。

咖酒特調

咖啡和酒一向是個好配搭，雞尾酒中亦經常加入咖啡來調味，剛於灣仔開設分店的Between，除了有自家拼配咖啡豆，還有一系列的咖啡調酒，還因應新開設的分店，特別推出青檸汁、士多啤梨醬、濃縮咖啡及有汽葡萄酒調配的King of Gems，呷一口感受到果香、酒香和咖啡香。