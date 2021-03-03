【娛刺撈飯】3大理由！羅志祥翻身在望！

如果要數2020年，娛樂圈最爆，最多人識嘅TERM，一定係「時間管理大師」，好多人都唔記得佢原名叫羅志祥喇！舊年4月，「小豬」畀前女友、網紅周揚青毀滅性分手，大爆佢「多人運動」，令「小豬」喺成個亞洲一沉不起，神隱咗10個月之後，阿「羅大師」宣布進軍網界，開佢第一條網上影片頻道，仲話今年會出新碟添。

喺華人地區，無論係男明星又好、女明星又好，喺感情路上行差踏錯，背住另一半搞三搞四之後，都好難企得番起身。唔計本身已經霉過腐乳嘅張致恆同周永恒，就連出道35年、攞過「最受歡迎男歌星」嘅許志安，22個月前偷食黃心穎之後，去到依家都仲係「壞緊」。女明星方面呢，命運都係一樣，豪放嘅黃心穎依然係零工作，而鍾意同人夫喺車食蛋糕嘅朱智賢，依家得閒到成日行山，喺個山頭仲多過喺錄影廠。

出軌嘅男女藝人，出事之後好多都石沉大海，當然係同形象破產有關啦，但更大嘅原因，係電視台同電影公司封殺佢哋，連份工都無埋，想翻身真係要等第二世。據台灣傳媒報道，羅志祥咁多年來紅遍兩岸三地，近年轉戰內地搵個盤滿砵滿，身家高達20億台幣，即係大約5.6億港紙，以佢雄厚嘅實力，加埋超勁嘅人脈，自己開公司綽綽有餘，所以佢根本無畀公司封殺嘅危險。而佢過去10個月，喺網上都好活躍，完全睇唔到佢有收山嘅念頭。

可以背住女友，喺咁多地方都有秘密情人，又有「時間管理大師」嘅美譽，咁多年來無論喺台灣同內地都撈得掂、吃得開，羅志祥點會唔係叻仔？啱啱傳出佢同周揚青可能復合，佢哋一個鋪美食相、一個又鋪減肥相，周揚青仲神神秘秘話「希望今天做出的決定在未來永不後悔」，睇嚟「小豬」冧女係有一手，如果佢真係氹到前女友復合，由「多人運動」變番「二人運動」，嚟一招「浪子回頭」，雖然冇可能即刻變情聖、冇可能即刻收復失地，但成個牌面都唔同晒啦係咪先？

同埋「小豬」依家復出第一擊，唔係拍電影唔係出新碟，而係喺網上出片，佢除咗可以最少嘅成本，去拍自己最想嘅要嘅嘢之外，仲可以喺網上慢慢煲人氣。你諗下，如果佢係仰人鼻息嘅二線明星仔，分分鐘畀一班師奶觀眾，嘈到電視台都唔敢播佢啲劇；但網上世界完全唔同，只要大家去過討論區，網友最鍾意嘅就係唱反調，明明本身件事負面居多，但都鍾意拗到變正面；唔講到咁深入，網上世界嘅特色，本身就係可以容納更多唔同嘅藝人、節目同埋聲音，講到要搞笑做綜藝，「小豬」嘅能力根本唔使懷疑，佢拍嘅片肯定有質素，佢持之以恆畀到好嘢觀眾，要翻身難度就大減，到時再睇形勢出碟，基本上處於不敗之地。

其實好多外國明星，都周不時傳出性醜聞，只要你唔係好似奇雲史帕西咁傳出狎玩男童，好多時潛水一排就洗到白，《摘星奇緣》嘅曉格蘭特周街召妓，最後都無影響星途，依然大紅大紫。新時代年輕人有新角度，加上佢本身有實力，羅志祥未必會「小豬」變「死豬」。同埋作為花生友，都想羅志祥彈得返起啦，可能過多排佢又整單「180人超激大運動」，到時又周地花生啦！