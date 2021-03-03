細女誤飲過期奶粉鬧爆商家　賈曉晨自責粗心冇睇日期

藝人賈曉晨（JJ）早前為老公樊少皇誕下細女「小飯團」，轉眼細女已經半歲大，肥肥白白好可愛；惟今日JJ在微博自爆讓細女誤飲了過期奶粉，鬧爆商家無良兼難受自責：「我寧願吃一年過期食品，也不想我的孩子吃一口過期的食物！」JJ指由於大女「小飯兜」的奶粉突然斷貨停產經歷，故這次為「小飯團」提早囤貨，在網上購買兩套9罐set裝，總共18罐，去年10月30日收貨，希望小寶一直喝到半歲。

但收貨後，她發現奶粉已過期，她在社交網留言：「結果就在昨晚我突然發現原來已經過期一個多月了！超級震驚！首先9罐套裝奶粉的有效期竟然不足三個月竟拿出來賣，我是想都沒想過，所以根本沒注意有效期，買的時候商家也沒有特別警示！另外，氣自己為何如此粗心！竟然完全沒有想過去看一下日期，沒有任何一點提防之心！心裏堵的好難受！氣憤加自責又無濟於事，我寧願吃一年過期食品也不想我的孩子吃一口過期的食物！所以很難原諒讓小寶喝了一個多月過期奶粉的這件事情！失眠一夜，被自己蠢哭！我的又一次痛苦教訓！照顧小孩很多事情真的要萬分小心，防不勝防，也請大家警惕。」

網民紛紛留言叫她聯絡賣家申索，JJ回覆：「有甚麼用呢！孩子已經喝了，做甚麼也無法挽回了！如果他們是有良商家，怎麼賣保證期只有兩個多月的9罐套裝，而且我也有責任，沒有去仔細看日期！只係希望給大家提個醒，給自己一個大教訓。」