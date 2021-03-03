WHY200　型在夠靈巧

被譽為「遊艇之都」的摩納哥，其港口Port Hercules自1991年起舉辦的國際遊艇展，更是歐洲三大遊艇展之一，備受業內和富豪關注。預計於今年9月在展覽中首次亮相的「WHY200」（估價待詢），也是在當地打造，為所屬品牌第一艘混合動力系統遊艇，除了外觀呈現出獨特的科幻感，動力配置與船尾設計更是非常靈活。

動力配置具彈性

「WHY200」為摩納哥遊艇品牌Wally最新推出的遊艇，由品牌創辦人兼首席設計師Luca Bassani跟Ferretti Group共同研發，其噸位為199GRT，負重線長度在24米以下，因此舒適度與空間感均遠高於一般半排水型遊艇，但又可保持一定速度。

動力配置方面，新船標準搭配4台VOLVO Penta D13 IPS1050 800mhp / 588kW引擎，亦可選配4台VOLVO Penta D13 IPS1350 power 1000mhp / 735kW引擎，因此巡航速度和最高航速均會因應選擇而有所提升，前者以17節的巡航速度前進，可航行410海里，後者的巡航速度為20節，可航行350海里，而最高航速亦由20節升至23節。

船尾空間可擴大

新船的外觀設計由Laurent Giles NA負責，船體呈現出流麗的線條，襯上銀與黑的用色配搭，有型至極。內部裝潢則由A. Vallicelli & C Studio主理，憑藉其精心巧妙的規劃，成功把33米（110呎）超級遊艇的布局優點移植入這艘27米的遊艇，當中室內空間為200平方米、上層甲板約22平方米、主甲板為100平方米。住宿區域集中在下層甲板，客房數量取決於布局選擇，最多可設置4間雙人套房，容納8位客人。船上還有3間船員室，最多可容納5名船組人員。

值得一提，船尾兩側特設摺疊式船舷，令該區的面積擴大至32平方米，作為海灘俱樂部，規模媲美超級遊艇，而且可從三邊落水，方便進行各種水上活動。與此同時，船身有3個船庫，儲存量大大提升，擺放4米長水上玩意也綽綽有餘。

規格表

船長：27.05米（88.9呎）

船寬：7.66米（25.3呎）

噸位：199GRT

油缸容量：12,000升

水缸容量：2,200升

引擎：4 × VOLVO Penta D13 IPS1350 power 1000mhp / 735kW@2400 rpm

最高航速：23節

巡行速度：20節