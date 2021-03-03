悼念唐奕聰附賣碟連結　環球唱片刪專頁息民憤

太極樂隊鍵琴手唐奕聰（Gary）昨天疑因心臟病發猝逝，生前他和無數位樂壇天王天后作曲、編曲及擔任監製，合作的歌手包括張國榮、王菲、郭富城、容祖兒及林憶蓮等，作品超過400首。跟Gary有着超過35年兄弟情的太極主音雷有輝，以「想你」、「傷心」、「再見」在社交網表達悲痛，而跟太極同在80年代出道的樂隊Blue Jeans成員單立文，心痛發文：「你帶給我們的一切，我不會忘懷，你的笑聲，你的包容，你的貪吃⋯⋯多謝你Gary在我生命中出現過。」

和古巨基同樣在社交網悼念Gary的周慧敏，網晒和Gary的合照及對方工作時的剪影，她留言指雙方最後一次對話是在上月：「Gary唐奕聰先生是一位既溫柔又待人有禮的音樂人。1994年我的第一個個人演唱會於台灣舉行，他就是我當年的音樂總監。而近年的一萬天荒愛未老30週年演唱會香港場至巡演幾乎每場，他都是我的音樂團隊成員，和其中兩場的音樂總監，陪我走着這個音樂旅程。而更感恩的，他亦是我於信仰路上的一位同行者，每次演出前，我們大伙兒一起在台上禱告，特別溫暖，給我很大力量去完成每場表演。2月中，他傳給我的鼓勵說話，我會好好記著，謝謝你Gary。」

另外，昨日Gary的死訊傳出後，「環球唱片中文經典」社交網專頁發貼文：「突然想聽太極！RIP~Gary Tong~」同時加上太極專輯的選購連結，即時引起網友反感兼留言鬧爆，環球唱片即時刪去貼文，並發出道歉啟事，聲稱「已嚴正處分有關同事」。該「環球唱片中文經典」專頁原來已被刪除，不少網民轉到環球唱片其他專頁繼續留言狂批，當中更有網民聲言要罷買。

李忠希證表哥家中猝死

另外，Gary表弟李忠希接受東網訪問時表示，有跟表姐（Gary的姐姐）聯絡，對方指暫時沒有甚麼需要幫手，他謂：「可能表嫂嗰邊同教會朋友(Gary是基督徒）幫到手，而姨媽（Gary母親）現時80多歲，年紀都大，尋晚因為佢睇電視，最終都知道消息，當然係好傷心。」問到Gary是否在街暈倒還是在家中猝死時，他謂：「肯定唔係喺街，今朝同表姐了解咗，佢係屋企，家人見佢冇反應，然後送佢入院，絕對唔係喺街，佢應該係睡夢中、冇乜痛楚下離開。」