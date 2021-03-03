等足18年　「至尊燈撈」終於現身

見到今季Supreme同Nike呢對組合又走埋一齊，知道肯定又有震撼嘅聯名鞋款登場。今次雙方攜手打造的Supreme x Nike SB Dunk Low可謂真真正正讓Fans引頸以待多時的經典之作，因為兩個品牌早於18年前（2003年）其實已經聯名推出過1款3色的Supreme x Nike Dunk High Pro SB，鱷魚皮革壓紋鞋身於兩側位置加入多顆星星圖案點綴，為2002年雙方首度合作推出的「裂紋燈」後第2款聯名設計，雖然往後近20年一直頻繁地握手，但相信好多波鞋迷對呢對「神鞋」一直念念不忘。

即將於3月4日發售的Supreme x Nike SB Dunk Low，設計大致上與元祖版本一樣，只是換上更受歡迎的「燈撈」低筒設計，同樣採用鱷魚皮革壓紋鞋身襯托星星圖案，其他Zoom Air鞋墊、厚鞋舌、圓身鞋帶及「Supreme」字樣金屬鞋帶飾扣亦一一保留，顏色更由3款增加至4款。未正式推出，但於各大波鞋轉售網站已經出現過萬炒價，由此可見大家有幾恨入手到呢對超強話題之作。