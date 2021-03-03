獨創秀髮再生專利　Teenera髮麗濃獨

【營業資訊】「Teenera髮麗濃」獨創生髮專利配方Urogene，由多種優質天然益髮中西草本植物提煉精華，包括黑豆、當歸、菟絲子、馬尾草、天然有機硫、天然精氨酸、鋸棕櫚、銀杏葉、印度燈籠果，研配出活化頭皮與保養秀髮的天然高效養髮產品，內服不傷頭皮皮膚，達致「預防、改善、滋養」三重功效。Teenera髮麗濃蘊含豐富維他命及抗氧化成分，能激活毛囊幹細胞再生、降低二氫睪酮 (DHT) 水平、調節頭皮油脂及毒素分泌，加速毛髮生長循環；同時分泌黑色素嵌入頭髮中的毛鱗片，使頭髮烏黑亮麗，強韌有彈力，減少掉髮。

「Teenera髮麗濃」主要成分及功效：

改善脫髮

‧鋸棕櫚：抑制脫髮因子(DHT)，增加髮量。

加速頭髮生長

‧當歸：活血養血，促進頭髮生長

‧銀杏葉：刺激頭髮生長

強化厚度密度

‧馬尾草：抗氧化，減少脫髮

‧黑豆：補腎

秀髮明亮更黑

‧菟絲子：滋養肝腎

‧印度燈籠果：撫平頭髮毛糙，髮絲有光澤

產品特點

‧香港製造

‧獨創生髮專利配方Urogene

‧香港權威大學功效證實，通過多項測試驗證

‧30日髮量激增155.56%

‧改善脫髮 (對初起及異常脫髮特別有效)

‧加速頭髮生長

‧強化厚度密度

‧秀髮明亮更黑

標準價：$458

萬寧優惠價：$278

產品規格：一盒36粒

食用方法：每日1次，每次2粒 (以開水吞服，毋須咀嚼)

適合人士：

適合12歲以上人士服用；孕婦/長期病患/對以上成分過敏者請先徵求醫生建議

適合任何頭皮及髮質；絕不含西藥及賀爾蒙激素；各人體質不同，效果因人而異