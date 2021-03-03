獨創秀髮再生專利　Teenera髮麗濃獨

2021年03月03日 16:30
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    (客戶提供)
    【營業資訊】「Teenera髮麗濃」獨創生髮專利配方Urogene，由多種優質天然益髮中西草本植物提煉精華，包括黑豆、當歸、菟絲子、馬尾草、天然有機硫、天然精氨酸、鋸棕櫚、銀杏葉、印度燈籠果，研配出活化頭皮與保養秀髮的天然高效養髮產品，內服不傷頭皮皮膚，達致「預防、改善、滋養」三重功效。Teenera髮麗濃蘊含豐富維他命及抗氧化成分，能激活毛囊幹細胞再生、降低二氫睪酮 (DHT) 水平、調節頭皮油脂及毒素分泌，加速毛髮生長循環；同時分泌黑色素嵌入頭髮中的毛鱗片，使頭髮烏黑亮麗，強韌有彈力，減少掉髮。
    「Teenera髮麗濃」主要成分及功效：
    改善脫髮
    ‧鋸棕櫚：抑制脫髮因子(DHT)，增加髮量。
    加速頭髮生長
    ‧當歸：活血養血，促進頭髮生長
    ‧銀杏葉：刺激頭髮生長
    強化厚度密度
    ‧馬尾草：抗氧化，減少脫髮
    ‧黑豆：補腎
    秀髮明亮更黑
    ‧菟絲子：滋養肝腎
    ‧印度燈籠果：撫平頭髮毛糙，髮絲有光澤
    產品特點
    ‧香港製造
    ‧獨創生髮專利配方Urogene
    ‧香港權威大學功效證實，通過多項測試驗證
    ‧30日髮量激增155.56%
    ‧改善脫髮 (對初起及異常脫髮特別有效)
    ‧加速頭髮生長
    ‧強化厚度密度
    ‧秀髮明亮更黑
    標準價：$458
    萬寧優惠價：$278
    產品規格：一盒36粒
    食用方法：每日1次，每次2粒 (以開水吞服，毋須咀嚼)
    適合人士：
    適合12歲以上人士服用；孕婦/長期病患/對以上成分過敏者請先徵求醫生建議
    適合任何頭皮及髮質；絕不含西藥及賀爾蒙激素；各人體質不同，效果因人而異
    產品資料：http://www.teenera.com.hk/
    Facebook專頁：https://www.facebook.com/collighk/